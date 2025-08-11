Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

পুলিশ ফাঁড়িতে নির্যাতনে মৃত্যু: জামিন পেলেন এসআই আকবর

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
এসআই আকবর হোসেন। ফাইল ছবি
এসআই আকবর হোসেন। ফাইল ছবি

সিলেটে রায়হান উদ্দিন হত্যা মামলার প্রধান আসামি বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির তৎকালীন ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) আকবর হোসেন ভূঁইয়া জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। হাইকোর্ট থেকে জামিনের আদেশ পেয়ে গতকাল রোববার (১০ আগস্ট)  সন্ধ্যার পর সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-২ থেকে মুক্তি পান এসআই আকবর।

সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-২-এর জ্যেষ্ঠ জেল সুপার প্রশান্ত কুমার বণিক সোমবার বেলা দেড়টায় আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ‘উচ্চ আদালত থেকে নিম্ন আদালত হয়ে জামিনের কাগজ রোববার আমাদের কাছে পৌঁছায়। পরে সবকিছু যাচাই-বাছাই করে আনুষ্ঠানিকতা শেষে সন্ধ্যার পরপরই আকবরকে মুক্তি দেওয়া হয়।’

নিহত রায়হানের মা সালমা বেগম বলেন, ‘হারুন ও টিটু জামিন পেয়েছে। তারা যেন বিচার শেষ হওয়ার আগপর্যন্ত দেশের বাইরে যেতে না পারে। আকবর আর আশিকে এলাহী যেন জামিন না পায়। এত বড় ঘটনার সবকিছুর প্রমাণ থাকার পরও কীভাবে জামিন পায়? এতে আমি সন্তুষ্ট নই। আমি কোর্টে যাচ্ছি আমার উকিলের সঙ্গে কথা বলতে।’

২০২০ সালের ১০ অক্টোবর গভীর রাতে সিলেট নগরের বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে তুলে নিয়ে রায়হান উদ্দিনকে নির্যাতন করা হয়। পরদিন সকালে গুরুতর আহত অবস্থায় সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

বিষয়:

পুলিশসিলেট বিভাগহাইকোর্টজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

সম্পর্কিত

দেশ আপনাদের হাতে থাকবে, তবে ‘ঘুঘু’ থেকে সাবধান: তারেক রহমান

দেশ আপনাদের হাতে থাকবে, তবে ‘ঘুঘু’ থেকে সাবধান: তারেক রহমান

কাদা ছিটানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২০

কাদা ছিটানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২০

পদ্মায় পানি বৃদ্ধি, সাড়ে ৬ হাজার পরিবার পানিবন্দী

পদ্মায় পানি বৃদ্ধি, সাড়ে ৬ হাজার পরিবার পানিবন্দী

গণ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন, ২৫ সেপ্টেম্বর ভোট

গণ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন, ২৫ সেপ্টেম্বর ভোট