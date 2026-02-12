Ajker Patrika
সিলেট

হবিগঞ্জ-১ আসনে ড. রেজা কিবরিয়া জয়ী

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৩: ৪৩
হবিগঞ্জ-১ আসনে ড. রেজা কিবরিয়া জয়ী
ড. রেজা কিবরিয়া। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জ-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ড. রেজা কিবরিয়া ১ লাখ ১১ হাজার ৭৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রিকশা) পেয়েছেন ৫৫ হাজার ২৪৫ ভোট।

সংশ্লিষ্ট আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

বিষয়:

হবিগঞ্জসিলেট বিভাগনির্বাচনহবিগঞ্জ সদরসিলেটজাতীয় নির্বাচনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
