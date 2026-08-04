Ajker Patrika
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সিলেট

সিলেট সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের নতুন অধ্যক্ষ ফৌজিয়া আজিজ

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেট সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের নতুন অধ্যক্ষ ফৌজিয়া আজিজ
প্রফেসর ফৌজিয়া আজিজ। ছবি: সংগৃহীত

সিলেট সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে পদায়ন পেয়েছেন এমসি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ফৌজিয়া আজিজ। আজ মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের (সরকারি কলেজ-২ শাখা) শাহিনা পারভীন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এই পদায়নের কথা জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বর্ণিত কর্মকর্তাকে আগামী ১১ আগস্টের মধ্যে তাঁর বর্তমান কর্মস্থল থেকে অবমুক্ত হতে হবে। অন্যথায় একই তারিখ অপরাহ্ণে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হয়েছে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

প্রফেসর ফৌজিয়া আজিজ ২২তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। তিনি ২০০৩ সালের ১০ ডিসেম্বর মুন্সীগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজে প্রভাষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের ২০ জানুয়ারি তিনি সিলেটের ঐতিহ্যবাহী মুরারিচাঁদ (এমসি) কলেজে বদলী হন। এরপর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে তিনি সেখানে অর্থনীতি বিভাগে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন এবং সর্বশেষ পদোন্নতি পেয়ে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের অধ্যাপক হন।

নিজের অনুভূতি জানিয়ে প্রফেসর ফৌজিয়া আজিজ বলেন, আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া। গত ডিসেম্বরে আমি অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছিলাম, আর এবার এই বড় দায়িত্বে পদায়ন করা হলো। একটানা প্রায় দুই দশক ধরে আমি এমসি কলেজে আছি। তাই দীর্ঘদিনের প্রিয় প্রতিষ্ঠানটি ছেড়ে যেতে কিছুটা খারাপ লাগছে। সহকর্মী, শিক্ষার্থী এবং এমসি কলেজের প্রতিটি স্মৃতি মিস করব। নতুন কর্মস্থলে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সেরাটা দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। এই নতুন যাত্রায় আমি সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি।

বিষয়:

সিলেট জেলাশিক্ষা মন্ত্রণালয়সিলেট বিভাগজেলার খবররাষ্ট্রপতিপ্রজ্ঞাপন
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