কবি নজরুলের নাম বাদ দিয়ে সিলেট অডিটরিয়ামের নতুন নাম

সিলেট প্রতিনিধি
বদলে যাচ্ছে কবি নজরুল অডিটরিয়ামের নাম। ছবি: সংগৃহীত

বদলে যাচ্ছে সিলেট নগরীর রিকাবীবাজার এলাকার কবি নজরুল অডিটরিয়ামের নাম। আজ মঙ্গলবার সিলেট সফরে এসে মিলনায়তন পরিদর্শন শেষে বিষয়টি জানান স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। প্রয়াত এম সাইফুর রহমানের নামেই পুনরায় হচ্ছে এই অডিটরিয়ামের নাম।

দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ থাকা অডিটরিয়ামটি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ইতিমধ্যে অডিটরিয়াম সংস্কারে দুই কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ তথ্য জানিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা এম সাইফুর রহমান অডিটরিয়াম নামেই অর্থ বরাদ্দ দেব। এই নাম সামনে বড় করে লিখতে হবে, যাতে মানুষের চোখে পড়ে। এতে যদি কিছু টাকা বেশি খরচ হয়, তাতেও সমস্যা নেই।’

উল্লেখ্য, শুরুতে এই মিলনায়তনের নাম ছিল সিলেট অডিটরিয়াম। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে সংস্কার শেষে এটির নাম পরিবর্তন করে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ও সিলেট-১ আসনের সংসদ সদস্য এম সাইফুর রহমানের নামে রাখা হয়।

পরে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সাইফুর রহমানের নাম পাল্টে রাখা হয় কবি নজরুল অডিটরিয়াম। প্রায় ২০ বছর পর বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়ে আবারও এই অডিটরিয়ামের নাম বদলের উদ্যোগ নিয়েছে।

