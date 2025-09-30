সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নিয়ে সিলেট মহানগর পুলিশ (এসএমপি) কমিশনারের একটি নির্দেশনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ কমিশনারের স্বাক্ষরযুক্ত ওই অফিস আদেশে লেখা রয়েছে, ‘আওয়ামী লীগের লোকজন যেন প্রকাশ্য না থাকতে পারে, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসএমপির থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’ এ নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা-সমালোচনা।
তবে এসএমপি কমিশনার আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরী মঙ্গলবার রাতে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি শুরু থেকে বলে আসছি, মানবিক পুলিশিং হবে। পুলিশ দ্বারা কেউ হয়রানির শিকার হবে না। এখনো আমি সেটাই বলছি। এটা শব্দগত ভুল হয়েছে। কীভাবে হলো, সেটা দেখার বিষয়।’
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এসএমপি কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী সম্প্রতি মহানগর পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কিছু সিদ্ধান্ত হয়। ওই বৈঠকের পর গত রোববার তাঁর স্বাক্ষরিত একটি নির্দেশনা মহানগর পুলিশের ছয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ (ওসি) বিভিন্ন কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়। ওই নির্দেশনাসংবলিত চিঠিটিই ফেসবুকে ছড়িয়েছে।
জানতে চাইলে এসএমপির উপকমিশনার (দক্ষিণ) শাহরিয়ার আলম বলেন, ‘আমার অফিস থেকে তো অধীনস্থ অনেক অফিস/কর্মকর্তাদের কাছে (চিঠিটি) পাঠানো হয়েছে। হয়তো কোথাও থেকে বিষয়টি বের হয়েছে।’
ছড়িয়ে পড়া কপিতে লেখা রয়েছে, ‘ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে এসএমপির আওতাধীন এলাকায় কোনো আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের লোকজন প্রকাশ্যে যাতে থাকতে না পারে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রদান করার জন্য সকল অফিসার ইনচার্জকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। এসি, এডিসি ও ডিসিরা এ বিষয়ে তদারকি করবেন।’
ফেসবুকে চিঠির কপি ছড়িয়ে পড়ার পর মহানগর পুলিশের ফেসবুক পেজে গিয়ে একটি নির্দেশনা পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে, ‘নিষিদ্ধঘোষিত দলের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং প্রকাশ্যে যেন কোনো মিছিল-মিটিং করতে না পারে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হলো। এসি, এডিসি ও ডিসিরা এ বিষয়ে তদারকি করবেন।’
আলোচনা-সমালোচনার মুখে বিকেল ৫টায় এসএমপির ফেসবুক পেজে সঠিক নির্দেশনার কপিসহ পোস্ট দেওয়া হয়। এতে লেখা হয়েছে, ‘সম্প্রতি বিভিন্ন ব্যক্তি ফেসবুকে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের নির্দেশনা বলে একটি বক্তব্য লিখে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছেন। প্রকৃত তথ্য হলো, পুলিশ কমিশনার মহোদয় অফিসারদের অভ্যন্তরীণ সভায় নিম্নোক্ত বক্তব্য দিয়েছেন। বিভ্রান্তিকর তথ্যে বিভ্রান্ত না হতে সকলকে অনুরোধ করছি।’
