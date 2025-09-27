সিলেটে অটোরিকশা বন্ধের প্রতিবাদ করা বাসদের ২ নেতা গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে অটোরিকশা, টমটম ও ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, মিছিল ও সমাবেশ করার পরে বাসদের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে তাঁদের আম্বরখানায় দলীয় কার্যালয় থেকে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে আটক করা হয়। পরে তাঁদের সিলেট কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে পুলিশ বলছে, তাঁদের বিরুদ্ধে থাকা আগের দুটি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার নেতারা হলেন বাসদ সিলেট জেলার আহ্বায়ক আবু জাফর ও সদস্যসচিব প্রণব জ্যোতি পাল।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, নগরের মেন্দিবাগে এসি ব্যবসায়ীর ওপর হামলা, যানবাহন ভাঙচুর, জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অভিযোগে নূর কালামের করা মামলা এবং সিটি পয়েন্টে সিএনজি ভাঙচুর, জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অভিযোগে রুবেল আহমদের করা আরেকটি মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ বিকেলে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়।
এর আগে ঘোষণা দিয়ে ২২ সেপ্টেম্বর থেকে সিলেট নগরে অবৈধ যানবাহন, অটোরিকশা, টমটম ও ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধে অভিযান চালিয়ে আসছে সিলেট নগর পুলিশ। অটোরিকশা, টমটম ও ব্যাটারিচালিত রিকশা আটক করার প্রতিবাদে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার থেকে আন্দোলন করে আসছেন অটোরিকশা শ্রমিকেরা। তাঁদের এই আন্দোলনে সায় দিয়ে আজ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন বাসদের এই দুই নেতা। পরে দুপুরে তাঁদের কার্যালয় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সিলেটে অটোরিকশা, টমটম ও ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, মিছিল ও সমাবেশ করার পরে বাসদের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে তাঁদের আম্বরখানায় দলীয় কার্যালয় থেকে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে আটক করা হয়। পরে তাঁদের সিলেট কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে পুলিশ বলছে, তাঁদের বিরুদ্ধে থাকা আগের দুটি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার নেতারা হলেন বাসদ সিলেট জেলার আহ্বায়ক আবু জাফর ও সদস্যসচিব প্রণব জ্যোতি পাল।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, নগরের মেন্দিবাগে এসি ব্যবসায়ীর ওপর হামলা, যানবাহন ভাঙচুর, জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অভিযোগে নূর কালামের করা মামলা এবং সিটি পয়েন্টে সিএনজি ভাঙচুর, জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অভিযোগে রুবেল আহমদের করা আরেকটি মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ বিকেলে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়।
এর আগে ঘোষণা দিয়ে ২২ সেপ্টেম্বর থেকে সিলেট নগরে অবৈধ যানবাহন, অটোরিকশা, টমটম ও ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধে অভিযান চালিয়ে আসছে সিলেট নগর পুলিশ। অটোরিকশা, টমটম ও ব্যাটারিচালিত রিকশা আটক করার প্রতিবাদে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার থেকে আন্দোলন করে আসছেন অটোরিকশা শ্রমিকেরা। তাঁদের এই আন্দোলনে সায় দিয়ে আজ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন বাসদের এই দুই নেতা। পরে দুপুরে তাঁদের কার্যালয় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
বরগুনার বামনা উপজেলায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হৃদয় হাওলাদার (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকালে শ্বশুরবাড়ি বামনা থেকে বরিশালে হাসপাতাল নেওয়ার পথে মারা যান তিনি।৯ মিনিট আগে
পাবনার ঈশ্বরদীতে চকলেট খাওয়ানোর কথা বলে এক স্কুলছাত্রকে (৮) ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ছাত্রের বাবা বাদী হয়ে ঈশ্বরদী থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। উপজেলার ছলিমপুর ইউনিয়নের বড়ইচরা স্কুলপাড়া গ্রামে নির্জন একটি লিচুর বাগানে এ ঘটনা ঘটে বলে এজাহারে অভিযোগ করা হয়েছে। এতে ওই গ্রামের আব্দুর রহিম...১৪ মিনিট আগে
বগুড়ায় স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর লুৎফর রহমান মিন্টুকে স্থানীয় জনগণ আটকের পর গণপিটুনি এবং ছুরিকাঘাত করে পুলিশে দিয়েছে। আজ শনিবার বেলা ৩টার দিকে বগুড়া পৌর এলাকার কর্ণপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মিন্টু বগুড়া সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি এবং বগুড়া পৌরসভার...৩৯ মিনিট আগে
কর্মশালায় ‘বিন’-এর চেয়ারম্যান সৈয়দ আলমাস কবীর বলেন, এআই অনেককে জবলেস করবে ঠিকই; কিন্তু অনেক নতুন নতুন জবও ক্রিয়েট করবে। যেমন—গাড়ি আবিষ্কার হওয়ার পর সবার আগে চাকরি হারিয়েছিল ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান বা ঘোড়া যে পালে সে। কিন্তু পরে আবার গাড়ির মেকানিক, গাড়ির ড্রাইভারের মতো নতুন নতুন অনেক চাকরি শুরুও হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে