Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে দুদকের অভিযান, উল্লেখ ছিল না রুটির মেয়াদ

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ১৩
দুদকের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দুদক হবিগঞ্জ কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. এরশাদ মিয়ার নেতৃত্বে একটি টিম এই অভিযান চালায়। এ সময় পুরো হাসপাতাল চত্বর ঘুরে ঘুরে দেখেন দুদকের সদস্যরা।

উপপরিচালক মো. এরশাদ মিয়া বলেন, ‘আমাদের কাছে অভিযোগ আসে হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও খাবারে অনিয়ম নিয়ে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সেখানে অভিযান চালাই। অভিযানকালে খাবারের অন্যান্য আইটেম ঠিকঠাক মতো পাওয়া গেলেও সকালের নাশতার পাউরুটির মধ্যে কোনো লোগো পাওয়া যায়নি। তাই এ রুটি কোথায় থেকে এসেছে বা রুটির মেয়াদ কত দিন, তা বলা যায় না।’

তাই এ বিষয়ে প্রাথমিকভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তারা এ বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছে।

এরশাদ মিয়া আরও বলেন, ‘হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা আজ মোটামুটি ঠিকঠাক রয়েছে। তবে আমার মনে হচ্ছে, আমাদের আসার খবর পেয়ে তারা আগেভাগেই পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়েছে।’

এ ছাড়া ২৫০ শয্যার হাসপাতালে রোববার ৫০০-এর অধিক রোগী ভর্তি রয়েছে। যে কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনার চিত্র ফুটে উঠেছে। তবে ডাক্তার, নার্সসহ জনবলসংকট থাকায় এমনটা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের আরএমও। উপপরিচালক জানান, এসব বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হবে।

হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোহাম্মদ আমিনুল হক সরকার বলেন, ‘আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করছি। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদেরও সচেতন হতে হবে। তিনি বলেন, ‘পর্যাপ্ত পরিমাণ জনবল থাকলে আমাদের সংকট কেটে যাবে।’

বিষয়:

হবিগঞ্জহাসপাতালসিলেট বিভাগদুদকদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)জেলার খবর
