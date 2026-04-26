সিলেট

সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে ২ শিশুর মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে সিলেটে হামে আক্রান্ত হয়ে ও হামের উপসর্গ নিয়ে মোট ১০ শিশু মারা গেল। আজ রোববার সকালে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (পিআইসিইউ) জগন্নাথপুর থেকে আসা দেড় বছর বয়সী শিশু ওয়াজিহার মৃত্যু হয়। প্রায় একই সময়ে মারা যায় গোলাপগঞ্জ থেকে আসা ৮ মাস বয়সী তাহা।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল উমর রাশেদ মুনির। তিনি জানান, জগন্নাথপুরের দেড় বছর বয়সী শিশু ওয়াজিহাকে ২১ এপ্রিল রাত ৯টার দিকে পিআইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছিল। প্রথমে তাকে সিলেটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়, পরে শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে এবং তারপরে ওসমানীর পিআইসিইউ-তে স্থানান্তর করা হয়। তার হাম সন্দেহ করা হচ্ছিল, সেই সঙ্গে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, হার্ট ফেইলিওর এবং সার্জিক্যাল এমফিসেমাও ছিল। আর তাহা হামের পাশাপাশি হার্ট ফেইলিওর ও ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ায় মারা যায়। গত ২৪ এপ্রিল তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে আরও দুইজন রোগী আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছে।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে নতুন করে ৬৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ নিয়ে ১৯০ জন হাসপাতালে ভর্তি আছে। সবচেয়ে বেশি সিলেটের শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে ১০৭ জন রোগী ভর্তি রয়েছে।

