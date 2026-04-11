সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু
সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে সিলেটে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাত মাস বয়সী ওই শিশুর মৃত্যু হয়।

মারা যাওয়া শিশু দিব্য সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের শাইলকান্দির বাসিন্দা বিশ্বজিতের ছেলে।

এ তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য বিভাগ সিলেটের সহকারী পরিচালক (রোগনিয়ন্ত্রণ) ডা. মোহাম্মদ নূরে আলম শামীম বলেন, ওই শিশুটি জ্বর নিয়ে ৫ তারিখে ওসমানীতে ভর্তি হয়েছিল। পরে তার নিউমোনিয়া হয়। ওসমানী হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (পিআইসিইউ) শুক্রবার বিকেলে তার মৃত্যু হয়। তার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ইতিমধ্যে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় সিলেট বিভাগে একজনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। আর এ সময়ে নতুন করে সিলেট বিভাগে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৯ জন। এ নিয়ে সিলেটে হাম সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগী রয়েছেন ১১৬ জন।

এর আগে গত সোমবার হামের উপসর্গ নিয়ে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চার মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়। গত বুধবার রাতে পাঁচ মাস বয়সী আরেক শিশুর মৃত্যু হয় একই হাসপাতালে।

জেনে নিন, হাম নিয়ে কোন কোন ধারণা ভুল

জেনে নিন, হাম নিয়ে কোন কোন ধারণা ভুল

সৈয়দপুর থেকে রংপুর: ৫০ কিমিতে ১২টি অবৈধ স্ট্যান্ড

গণভোটসহ ২০ অধ্যাদেশ কার্যকারিতা হারাল

মায়েদের কোল ফাঁকা, কান্না থামছেই না

মব দমনের প্রশিক্ষণ নেবে পুলিশের বিশেষ ইউনিট

একসঙ্গে জন্মানো ৫ শিশুকে লালন-পালনে আর্থিক সংকটে পরিবার

পাঁচবিবিতে পূর্বশত্রুতার জেরে কৃষককে কুপিয়ে জখম

আম কুড়িয়ে নেওয়ায় দুই শিশুকে পিটিয়ে আহত

কুমিল্লায় আগুনে পুড়েছে ৮ দোকান, কোটি টাকা ক্ষতির দাবি