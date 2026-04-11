সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু

সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে সিলেটে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাত মাস বয়সী ওই শিশুর মৃত্যু হয়।
মারা যাওয়া শিশু দিব্য সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের শাইলকান্দির বাসিন্দা বিশ্বজিতের ছেলে।
এ তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য বিভাগ সিলেটের সহকারী পরিচালক (রোগনিয়ন্ত্রণ) ডা. মোহাম্মদ নূরে আলম শামীম বলেন, ওই শিশুটি জ্বর নিয়ে ৫ তারিখে ওসমানীতে ভর্তি হয়েছিল। পরে তার নিউমোনিয়া হয়। ওসমানী হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (পিআইসিইউ) শুক্রবার বিকেলে তার মৃত্যু হয়। তার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ইতিমধ্যে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে।
এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় সিলেট বিভাগে একজনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। আর এ সময়ে নতুন করে সিলেট বিভাগে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৯ জন। এ নিয়ে সিলেটে হাম সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগী রয়েছেন ১১৬ জন।
এর আগে গত সোমবার হামের উপসর্গ নিয়ে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চার মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়। গত বুধবার রাতে পাঁচ মাস বয়সী আরেক শিশুর মৃত্যু হয় একই হাসপাতালে।
পটুয়াখালীর বাউফলে একসঙ্গে জন্মানো পাঁচ সন্তানকে দেখভাল করতে গিয়ে কঠিন বাস্তবতার মুখে পড়েছেন মা লামিয়া বেগম (২৩)। শিশুর পরিচর্যা করতে গিয়ে নিজের ঘুম-খাওয়ার ফুরসত মেলে না তাঁর।৪ মিনিট আগে
জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলায় পূর্বশত্রুতার জেরে মো. সবুজ (৪০) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর জখম করেছে একদল দুর্বৃত্ত। বর্তমানে তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।২৯ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় আম কুড়াতে গেলে দুই শিশুকে পিটিয়ে আহত করেছেন আমগাছের মালিক। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার দশমিনা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউনিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৪১ মিনিট আগে
কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলায় আগুনে অন্তত আটটি দোকান পুড়ে গেছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার দোল্লাই নবাবপুর দক্ষিণ বাজারে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দাবি, আগুনে তাঁদের প্রায় এক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে