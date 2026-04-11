ত্রাণ বিতরণে দল-মত দেখা হবে না: পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ বলেছেন, শিলাবৃষ্টি যেমন কোনো দল বা ধর্ম দেখে আসেনি, ত্রাণ বিতরণেও তেমনি কোনো দল-মত দেখা হবে না। আজ শনিবার দুপুরে পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় ঝোড়ো বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণসহায়তা দেওয়ার সময় তিনি এ কথা বলেন।
উপজেলার বোদা পাইলট মডেল সরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে এই ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। এতে উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত ৬৬০টি পরিবারের মাঝে প্রতিমন্ত্রী নগদ অর্থ, চাল ও টিন বিতরণ করেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর এবং কৃষক কার্ড ও ফ্যামিলি কার্ড বিতরণের ক্ষেত্রেও কোনো দলীয় পরিচয় বিবেচনা না করে কেবল যোগ্যদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বর্তমান সরকার অঞ্চলভিত্তিক সমতা আনার জন্য কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে এবং এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।
প্রতিমন্ত্রী এদিন ১০০টি পরিবারকে নগদ দুই হাজার টাকা ও এক প্যাকেট করে শুকনো খাবার, ১৩০টি পরিবারকে এক বান্ডিল করে টিন ও নগদ তিন হাজার টাকা এবং ৪৩০ জন ক্ষতিগ্রস্তের মাঝে ১৫ কেজি করে চাল তুলে দেন।
অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে চার যানের সংঘর্ষে এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। গতকাল শুক্রবার রাত ১১টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড় এলাকায় ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৫ মিনিট আগে
লক্ষ্মীপুরে তেওয়ারীগঞ্জে পাওনা টাকা দেওয়ার কথা বলে ডেকে নিয়ে অটোরিকশাচালক ফরহাদ হোসেনকে (৩০) হত্যার ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।১৮ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ২৭ শিশু ভর্তি হয়েছে। এ নিয়ে হাম উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ৭৭ শিশু চিকিৎসাধীন আছে।২১ মিনিট আগে
দেশে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণের যে ধারা চলছে, তা একেবারে মুছে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য, শিল্প, পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির। আজ শনিবার সকালে সিলেট নগরীর টিলাগড় এলাকায় জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ‘কৃষকের হাট’ উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন তিনি।২৩ মিনিট আগে