ময়মনসিংহ

মমেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি আরও ২৭ শিশু

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
মমেক হাসপাতালে অসুস্থ শিশুকে চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন এক নার্স। ছবি সোর্স: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ২৭ শিশু ভর্তি হয়েছে। এ নিয়ে হাম উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ৭৭ শিশু চিকিৎসাধীন আছে। আজ শনিবার (১১ এপ্রিল) সকালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মুহাম্মদ মাইনউদ্দিন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ডা. মাইনউদ্দিন বলেন, বর্তমানে হাসপাতালে হাম উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন আছে ৭৭ শিশু। গত ১৭ মার্চ থেকে হাসপাতালে হাম রোগ নিয়ে এ পর্যন্ত ৩৭১ শিশু চিকিৎসা নিয়েছে। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ২৮৪ শিশু। এর মাঝে মৃত্যু হয়েছে ১০ শিশুর।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. গোলাম মাওলানা বলেন, প্রতিনিয়ত হামের উপসর্গ নিয়ে শিশু ভর্তি হচ্ছে। সবাইকে সচেতন না হলে অবস্থা আরও ভয়াবহ হবে। জনবলসংকটের মধ্যেও অব্যাহত রাখা হয়েছে সর্বোচ্চ চিকিৎসা কার্যক্রম।

জেনে নিন, হাম নিয়ে কোন কোন ধারণা ভুল

