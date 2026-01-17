Ajker Patrika

ওসমানী মেডিকেলে রোগীর স্বজন ও ইন্টার্ন চিকিৎসকদের সংঘর্ষ, পরে কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
হামলার প্রতিবাদে কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন শিক্ষানবিশ চিকিৎসকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের ওপর হামলা চালিয়েছে রোগীর স্বজনেরা। পরে রোগীর স্বজন ও চিকিৎসকদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছে।

শুক্রবার দিবাগত রাতে হাসপাতালের চতুর্থ তলার ৪ নম্বর সার্জারি ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

এদিকে হামলার পর শিক্ষানবিশ চিকিৎসকেরা নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি ঘোষণা করেছেন। তবে মধ্যম সারির চিকিৎসকসহ সংশ্লিষ্টরা হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে কাজ করছেন। ঘটনা তদন্তে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল উমর রাশেদ মুনির।

ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দিবাগত রাতে হাসপাতালের চতুর্থ তলার ৪ নম্বর সার্জারি ওয়ার্ডে রোগী ও তাদের স্বজনদের সঙ্গে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের বাগ্‌বিতণ্ডা একপর্যায়ে সংঘর্ষে রূপ নেয়।

কর্মবিরতিতে যাওয়ার পর দুপুর ১২টার দিকে আন্দোলনরত ইন্টার্ন চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করেন হাসপাতালের পরিচালকসহ অন্যরা। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার পর ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

বৈঠক থেকে বের হয়ে ওসমানী হাসপাতালের ইন্টার্ন চিকিৎসক মিজানুর রহমান বলেন, ‘আমরা আমাদের বেশ কিছু দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেছি। কার্যক্ষেত্রে নিরাপত্তাসহ তুলে ধরা দাবিগুলো সমাধান হলে আমরা যেকোনো মুহূর্তে আবারও কাজে যোগ দেব।’

এ ব্যাপারে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল উমর রাশেদ মুনির বলেন, ‘হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মীদের নিরাপত্তা আমাদের অগ্রাধিকার। আমরা ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। তদন্ত কমিটি ঘটনার সকল দিক খতিয়ে দেখছে এবং শীঘ্রই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে।’

