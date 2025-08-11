Ajker Patrika
ইলিয়াস আলীকে যারা গুম করেছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেব: ছাত্রদল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ০০: ১৬
সিলেটের মুরারীচাঁদ কলেজ ছাত্রদলের কাউন্সিল ও সম্মেলন উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেছেন, ‘এম ইলিয়াস আলীর গুমের সঙ্গে যারা জড়িত, যদি আপনারা বিচার করতে সমর্থ না হন, ছাত্রদল নিজ হাতে এর প্রতিশোধ নেবে। আমরা আমাদের ভাইয়ের রক্তের প্রতিশোধ নেব। এম ইলিয়াস আলীকে যে বা যারা গুম করেছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেব।’

আজ সোমবার (১১ আগস্ট) সিলেটের এমসি কলেজ ছাত্রদলের কাউন্সিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রাকিবুল ইসলাম রাকিব হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ‘আমরা আজকের এই সম্মেলন ও কাউন্সিল থেকে প্রতিজ্ঞা করছি, আমরা এখনো আশায় রয়েছি, আমরা তাঁকে ফেরত পাব এবং আমরা আশায় রয়েছি, আমরা এর সঠিক বিচার পাব। যদি বিচার না পাই, আবারও বলছি, ছাত্রদল এর প্রতিশোধ নেবে।’

ঢাবির হলগুলোয় ছাত্রলীগের কর্মীরা সক্রিয়: ছাত্রদল সভাপতিঢাবির হলগুলোয় ছাত্রলীগের কর্মীরা সক্রিয়: ছাত্রদল সভাপতি

ছাত্রদলের সভাপতি বলেন, ছাত্ররাজনীতির কার্যক্রম বিশেষত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা এখনো আতঙ্কিত। তাঁরা এখনো ট্রমার মধ্যে রয়েছেন। তাই অনেক সাধারণ শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে একধরনের অনীহা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ ছাত্রদল ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি না করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষাবান্ধব রাজনীতি চালিয়ে যাবে।

২১ বছর পর এমসি কলেজ ছাত্রদলের কাউন্সিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। দুপুরে উদ্বোধনের পর কলেজের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে শুরু হয় সম্মেলন। এমসি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক সেলিম আহমদ সাগরের সভাপতিত্বে এতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ও সিলেটের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট জেলা ছাত্রদল গুম সিলেট বিভাগ সিলেট জেলার খবর
