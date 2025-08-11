ইলিয়াস আলীকে যারা গুম করেছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেব: ছাত্রদল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেছেন, ‘এম ইলিয়াস আলীর গুমের সঙ্গে যারা জড়িত, যদি আপনারা বিচার করতে সমর্থ না হন, ছাত্রদল নিজ হাতে এর প্রতিশোধ নেবে। আমরা আমাদের ভাইয়ের রক্তের প্রতিশোধ নেব। এম ইলিয়াস আলীকে যে বা যারা গুম করেছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেব।’
আজ সোমবার (১১ আগস্ট) সিলেটের এমসি কলেজ ছাত্রদলের কাউন্সিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
রাকিবুল ইসলাম রাকিব হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ‘আমরা আজকের এই সম্মেলন ও কাউন্সিল থেকে প্রতিজ্ঞা করছি, আমরা এখনো আশায় রয়েছি, আমরা তাঁকে ফেরত পাব এবং আমরা আশায় রয়েছি, আমরা এর সঠিক বিচার পাব। যদি বিচার না পাই, আবারও বলছি, ছাত্রদল এর প্রতিশোধ নেবে।’
ছাত্রদলের সভাপতি বলেন, ছাত্ররাজনীতির কার্যক্রম বিশেষত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা এখনো আতঙ্কিত। তাঁরা এখনো ট্রমার মধ্যে রয়েছেন। তাই অনেক সাধারণ শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে একধরনের অনীহা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ ছাত্রদল ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি না করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষাবান্ধব রাজনীতি চালিয়ে যাবে।
২১ বছর পর এমসি কলেজ ছাত্রদলের কাউন্সিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। দুপুরে উদ্বোধনের পর কলেজের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে শুরু হয় সম্মেলন। এমসি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক সেলিম আহমদ সাগরের সভাপতিত্বে এতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ও সিলেটের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেছেন, ‘এম ইলিয়াস আলীর গুমের সঙ্গে যারা জড়িত, যদি আপনারা বিচার করতে সমর্থ না হন, ছাত্রদল নিজ হাতে এর প্রতিশোধ নেবে। আমরা আমাদের ভাইয়ের রক্তের প্রতিশোধ নেব। এম ইলিয়াস আলীকে যে বা যারা গুম করেছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেব।’
আজ সোমবার (১১ আগস্ট) সিলেটের এমসি কলেজ ছাত্রদলের কাউন্সিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
রাকিবুল ইসলাম রাকিব হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ‘আমরা আজকের এই সম্মেলন ও কাউন্সিল থেকে প্রতিজ্ঞা করছি, আমরা এখনো আশায় রয়েছি, আমরা তাঁকে ফেরত পাব এবং আমরা আশায় রয়েছি, আমরা এর সঠিক বিচার পাব। যদি বিচার না পাই, আবারও বলছি, ছাত্রদল এর প্রতিশোধ নেবে।’
ছাত্রদলের সভাপতি বলেন, ছাত্ররাজনীতির কার্যক্রম বিশেষত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা এখনো আতঙ্কিত। তাঁরা এখনো ট্রমার মধ্যে রয়েছেন। তাই অনেক সাধারণ শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে একধরনের অনীহা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ ছাত্রদল ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি না করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষাবান্ধব রাজনীতি চালিয়ে যাবে।
২১ বছর পর এমসি কলেজ ছাত্রদলের কাউন্সিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। দুপুরে উদ্বোধনের পর কলেজের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে শুরু হয় সম্মেলন। এমসি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক সেলিম আহমদ সাগরের সভাপতিত্বে এতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ও সিলেটের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
র্যাব মহাপরিচালক (ডিজি) এ কে এম শহিদুর রহমান বলেছেন, ‘আমরা এই মুহূর্তে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করছি। র্যাব বিলুপ্ত হবে কি না এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি না। এটি সরকার দেখবে।’১৫ মিনিট আগে
সিলেটের এমসি কলেজ ছাত্রদলের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন খান মোহাম্মদ সামি এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন জুনেদুর রহমান জুনেদ। সোমবার কলেজ অডিটরিয়ামে দীর্ঘ ২১ বছর পর কাউন্সিলের মাধ্যমে ভোটারদের সরাসরি ভোটে তাঁরা নির্বাচিত হন। পরে সন্ধ্যায় ফলাফল ঘোষণা করা হয়।৩২ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জে সপ্তম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। রোববার (১০ আগস্ট) রাতে ওই শিক্ষার্থীর মা বাদী হয়ে শিক্ষক মোহাম্মদ মিরাজ হোসেনকে (৪০) আসামি করে মামলাটি দায়ের করেছেন।৪৪ মিনিট আগে
বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা উপলক্ষে খাগড়াছড়িতে বর্ণাঢ্য র্যালি হয়েছে। সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে খাগড়াছড়ি শহরের টাউন হল প্রাঙ্গণে জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগের যৌথ আয়োজনে এই মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক এ বি এম ইফতেখারুল ইসলাম।১ ঘণ্টা আগে