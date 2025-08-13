Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে আহত ১৫

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের বাহুবলে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে বাসের ১৪ জন যাত্রী ও ট্রাকচালকের সহকারী (হেলপার) আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) ভোর ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, উপজেলার আদিত্যপুরের কাছাকাছি এলাকায় ঢাকাগামী পাথরবোঝাই একটি ট্রাক ও সিলেটগামী একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় বাসটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে বাসের যাত্রীসহ প্রায় ১৫ জন আহত হন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বাহুবল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও বাস হাইওয়ে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

বিষয়:

হবিগঞ্জবাহুবলদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনাসিলেট বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফজলুর রহমান ও হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে: বিএনপিকে সারজিস

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

পঞ্চগড়ে পুশ ইন করা ২৩ বাংলাদেশি আটক

পঞ্চগড়ে পুশ ইন করা ২৩ বাংলাদেশি আটক

মুষলধারে বৃষ্টিতে ধসে গেল সেতু, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হাজারো মানুষ

মুষলধারে বৃষ্টিতে ধসে গেল সেতু, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হাজারো মানুষ

তরুণের ছুরিকাঘাতে মাদ্রাসাশিক্ষক খুন

তরুণের ছুরিকাঘাতে মাদ্রাসাশিক্ষক খুন

‘তলব না করেই’ হামলা মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন, ক্ষোভ ঝারলেন গোলাম মওলা রনি

‘তলব না করেই’ হামলা মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন, ক্ষোভ ঝারলেন গোলাম মওলা রনি