বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে আহত ১৫

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জের বাহুবলে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে বাসের ১৪ জন যাত্রী ও ট্রাকচালকের সহকারী (হেলপার) আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) ভোর ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, উপজেলার আদিত্যপুরের কাছাকাছি এলাকায় ঢাকাগামী পাথরবোঝাই একটি ট্রাক ও সিলেটগামী একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় বাসটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে বাসের যাত্রীসহ প্রায় ১৫ জন আহত হন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বাহুবল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও বাস হাইওয়ে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
হবিগঞ্জের বাহুবলে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে বাসের ১৪ জন যাত্রী ও ট্রাকচালকের সহকারী (হেলপার) আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) ভোর ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, উপজেলার আদিত্যপুরের কাছাকাছি এলাকায় ঢাকাগামী পাথরবোঝাই একটি ট্রাক ও সিলেটগামী একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় বাসটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে বাসের যাত্রীসহ প্রায় ১৫ জন আহত হন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বাহুবল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও বাস হাইওয়ে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
পঞ্চগড় সদর উপজেলার ঘাগড়া সীমান্তে পুশ ইন করার পর ২৩ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন। আজ বুধবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ঘাগড়া বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় সীমান্ত পিলার ৭৫৭ /২-এস এর কাছে হাড়িভাসা এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। এদের মধ্যে ৯ জন পুরুষ, ১৩ জন নারী এবং ১ জন শিশু রয়েছে।১ সেকেন্ড আগে
এ ছাড়া সেতুর দুই পাশে থাকা পাঁচটি দোকানও পানির তীব্র স্রোতে ভেসে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদাররা জানান, তারা মঙ্গলবার রাত ১১টার পর দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। ভোরে এসে দেখেন, দোকানের কিছুই অবশিষ্ট নেই। জমির উদ্দিন নামে একজন দোকানদার বলেন, “আমার দোকানে বিভিন্ন মালামাল ছিল, সব মিলিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ১৮ মিনিট আগে
সিলেটে তরুণের ছুরিকাঘাতে এক মাদ্রাসা শিক্ষক খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার সকাল ৯টার দিকে নগরীর আখালিয়া বড়গুল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ওই শিক্ষকের নাম যুবায়ের আহমদ (৪৫)। তিনি আখালিয়া বড়গুল এলাকার মৃত মদরিছ আলীর ছেলে এবং স্থানীয় ডা. তানজিনা আহমদ দাখিল মাদ্রাসার সুপার।২৩ মিনিট আগে
আজ বুধবার সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে একটি পোস্ট দিয়েছেন রনি। তাতে তিনি ঘটনাবলী তুলে ধরে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীকে প্রশ্ন করেন, ‘আমার এখন কী করা উচিত?’৪৩ মিনিট আগে