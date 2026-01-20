Ajker Patrika

কুমিল্লায় নিজ গ্রামে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় চিরশায়িত হলেন র‍্যাব কর্মকর্তা মোতালেব

কুমিল্লা প্রতিনিধি
অলিপুর গ্রামের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে মোতালেব হোসেনের জানাজা হয়। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লায় নিজ গ্রামে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় চিরশায়িত হলেন র‍্যাব কর্মকর্তা মোতালেব হোসেন। আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সদর উপজেলার কালিবাজার ইউনিয়নের অলিপুর গ্রামে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

এর আগে গতকাল সোমবার বিকেলে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানে গিয়ে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হন মোতাবেল হোসেন। তিনি র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের উপসহকারী পরিচালক ছিলেন।

চট্টগ্রাম থেকে আজ রাত সাড়ে ৮টার দিকে তাঁর লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স কুমিল্লার অলিপুর গ্রামে পৌঁছায়। এ সময় স্বজনদের আহাজারিতে হৃদয়বিদারক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অলিপুর গ্রামের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে মোতালেব হোসেনের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে র‍্যাব-১১-এর পক্ষ থেকে নিহত এই র‍্যাব কর্মকর্তাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। পরে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

জানাজায় সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), র‍্যাব, পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পরিবার ও এলাকাবাসী জানাজায় অংশ নেন।

বিষয়:

কুমিল্লার‍্যাবচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরসেনাবাহিনী
এলাকার খবর
