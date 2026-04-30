সিলেটে হামে আক্রান্ত হয়ে ৫ মাস বয়সী শিশুর মৃত্যু

সিলেটে হামে আক্রান্ত হয়ে আরহাম নামে পাঁচ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে সিলেটে হামে আক্রান্ত হয়ে তিন শিশু ও হাম সন্দেহে ১০ শিশুর মৃত্যু হয়। বুধবার সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।
বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য বিভাগ সিলেটের সহকারী পরিচালক (রোগনিয়ন্ত্রণ) ডা. মোহাম্মদ নূরে আলম শামীম জানান, আরহামের বাড়ি সিলেটের কানাইঘাট উপজেলায়। পাঁচ মাস সাত দিন বয়সী আরহাম হামে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।
গত ২৪ ঘণ্টায় সিলেটে নতুন করে তিনজনের দেহে হাম শনাক্ত হয়েছে। আর নতুন করে ৪৩ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ নিয়ে ১৬১ জন বর্তমানে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
