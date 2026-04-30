Ajker Patrika
সিলেট

সিলেটে হামে আক্রান্ত হয়ে ৫ মাস বয়সী শিশুর মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

সিলেটে হামে আক্রান্ত হয়ে আরহাম নামে পাঁচ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে সিলেটে হামে আক্রান্ত হয়ে তিন শিশু ও হাম সন্দেহে ১০ শিশুর মৃত্যু হয়। বুধবার সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য বিভাগ সিলেটের সহকারী পরিচালক (রোগনিয়ন্ত্রণ) ডা. মোহাম্মদ নূরে আলম শামীম জানান, আরহামের বাড়ি সিলেটের কানাইঘাট উপজেলায়। পাঁচ মাস সাত দিন বয়সী আরহাম হামে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় সিলেটে নতুন করে তিনজনের দেহে হাম শনাক্ত হয়েছে। আর নতুন করে ৪৩ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ নিয়ে ১৬১ জন বর্তমানে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিষয়:

সিলেট জেলামৃত্যুসিলেট বিভাগজেলার খবরশিশুহাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

