Ajker Patrika
ঢাকা

ডেমরায় কালি তৈরির কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৪ ইউনিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ডেমরায় কালি তৈরির কারখানায় আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে বেলা ১২টার দিকে আগুন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিস। আগুন নিয়ন্ত্রণে চারটি ইউনিট কাজ করছে।

আজ বৃহস্পতিবার ডেমরার আমুলিয়া মডেল টাউন এলাকার টিনশেড কালি তৈরির কারখানায় এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদর দপ্তর জানায়, ডেমরার আমুলিয়া মডেল টাউন এলাকার টিনশেড কালি তৈরির কারখানায় এ অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দ্রুততম সময়ে বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে দুটি ইউনিট। পরে সেখানে সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশনের আরও দুটি ইউনিট যুক্ত হয়।

বেলা পৌনে ১টা পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। সেই সঙ্গে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি ও হতাহত নেই বলে জানিয়েছে তারা।

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

এসএসসির প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ছড়িয়ে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার ২

৭ মার্চের ভাষণ বাজানোর ঘটনার মামলায় ইমির জামিন

রাজধানীর উত্তরায় ২৬০০ ইয়াবাসহ তিন মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

সিদ্ধিরগঞ্জ থানা থেকে লুট হওয়া ১১টি গুলি উদ্ধার

