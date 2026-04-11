শাল্লায় হাওরের বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের কাজে ১৪৪ ধারা জারি

সুনামগঞ্জে রেকর্ডীয় জায়গায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় হাওরের স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের কাজে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন সুনামগঞ্জ অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। শাল্লা উপজেলার ডুমরা গ্রামের জায়গার মালিক পিকলু তালুকদারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।
৮ এপ্রিল দায়ের করা অভিযোগে বাঁধ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান নিয়াজ ও নুনা ট্রেডার্সের ঠিকাদার ফারুক মিয়া ও শংকর চন্দ্র রায়, শাল্লা পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) শাখা কর্মকর্তা ওবায়দুল হক ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের উপসহকারী প্রকৌশলী আফজাল মিয়াকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, শাল্লা পাউবোর শাখা কর্মকর্তা ওবায়দুল হক ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মিলে বাঁধের কাছে রেকর্ডীয় জায়গার ওপর দিয়ে বাঁধ নির্মাণ করে আসছিলেন। রেকর্ডীয় ভূমির ওপর বাঁধ নির্মাণে আপত্তি জানান বাদী পিকলু তালুকদার। পরে বাদীকে মারধর করতে উদ্যত হয় বিবাদী পক্ষের লোকজন। এমনকি পাউবোর নকশাবহির্ভূত বাদীর মালিকানা জায়গায় জোরপূর্বক বাঁধ নির্মাণ করতে প্রাণনাশের হুমকি-ধমকিসহ বলপ্রয়োগ করা হয়েছে বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।
বাদীপক্ষের আইনজীবী মামুন মিয়া বলেন, ‘কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই রেকর্ডীয় জমির ওপর দিয়ে পাউবো স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করায় আদালত ১৪৪ ধারা জারি করেন। স্থানীয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় আদালত পরবর্তী ব্যবস্থা নেবেন।’
ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের উপসহকারী প্রকৌশলী আফজাল মিয়া বলেন, ‘পাউবোর নির্দেশনা অনুযায়ী কিছু সময় কাজ করার পর বাধা আসলে আমরা কাজ বন্ধ করে দিই। কাজ বন্ধ করার পরও বাদী ১৪৪ ধারায় মামলাটি করেন। থানা থেকে আমাদের কাজ বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’
আদালতের নিষেধাজ্ঞার আদেশ শুক্রবার (১০ এপ্রিল) দুপুরে পেয়েছেন জানিয়ে শাল্লা পানি উন্নয়ন বোর্ডের শাখা কর্মকর্তা ওবায়দুল হক বলেন, ‘যে জায়গায় নিষেধাজ্ঞা এসেছে, আমরা সেই জায়গায় কাজ শুরু করিনি। এই কাজ আগে বন্ধ ছিল, এখনো বন্ধ আছে।’
শাল্লা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার ভূমি পিয়াস চন্দ দাস বলেন, ‘স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে মাননীয় আদালতের ১৪৪ ধারা জারির কপি এখনো পাইনি। বিজ্ঞ আদালতের যে আদেশ থাকবে, আমরা সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।’
পটুয়াখালীর বাউফলে একসঙ্গে জন্মানো পাঁচ সন্তানকে দেখভাল করতে গিয়ে কঠিন বাস্তবতার মুখে পড়েছেন মা লামিয়া বেগম (২৩)। শিশুর পরিচর্যা করতে গিয়ে নিজের ঘুম-খাওয়ার ফুরসত মেলে না তাঁর।৪ মিনিট আগে
জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলায় পূর্বশত্রুতার জেরে মো. সবুজ (৪০) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর জখম করেছে একদল দুর্বৃত্ত। বর্তমানে তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।২৯ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় আম কুড়াতে গেলে দুই শিশুকে পিটিয়ে আহত করেছেন আমগাছের মালিক। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার দশমিনা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউনিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৪১ মিনিট আগে
কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলায় আগুনে অন্তত আটটি দোকান পুড়ে গেছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার দোল্লাই নবাবপুর দক্ষিণ বাজারে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দাবি, আগুনে তাঁদের প্রায় এক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে