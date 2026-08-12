Ajker Patrika
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সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জে দুই শিশুসন্তানকে হত্যা করে হাওরে ফেলে দেন বাবা

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৬, ১৯: ২৯
সুনামগঞ্জে দুই শিশুসন্তানকে হত্যা করে হাওরে ফেলে দেন বাবা
দুই সন্তানসহ কামরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

সুনামগঞ্জে পারিবারিক কলহের জেরে দুই শিশুসন্তানকে হত্যার পর হাওরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাবার বিরুদ্ধে। পুলিশের কাছে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে দুই সন্তানকে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন বাবা কামরুল ইসলাম।

আজ বুধবার ও গতকাল মঙ্গলবার হাওরে পৃথক স্থান থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করে পুলিশ।

কামরুল ইসলাম দিরাই উপজেলার চরনারচর ইউনিয়নের পেরুয়া গ্রামের আব্দুল কাদিরের ছেলে। হত্যার শিকার হওয়া দুই শিশু হচ্ছে মুহাদ্দিস (৭) ও তুলনা (৪)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক কলহের জেরে গত শুক্রবার চার সন্তানের মধ্যে বড় দুই সন্তানকে নিয়ে সিলেটে চলে যান বাবা কামরুল ইসলাম। সিলেটে দুই দিন থাকার পর গত রোববার রাতে সুনামগঞ্জে ফেরার পথে পৃথকভাবে দুই সন্তানকে হত্যা করা হয়।

প্রথমে শান্তিগঞ্জ উপজেলার ডাবর পয়েন্ট এলাকায় ছোট মেয়ে তুলনা এবং পরে সদর উপজেলার মদনপুর পয়েন্টে বড় ছেলে মুহাদ্দিসকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে হাওরে ফেলে দেন বাবা।

গতকাল মঙ্গলবার তুলনা এবং আজ বুধবার মুহাদ্দিসের মরদেহ হাওরে ভেসে উঠলে পুলিশ দুই মৃতদেহ উদ্ধার করে। বর্তমানে মরদেহ দুইটি ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে রাখা হয়েছে।

দিরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন, দেখার হাওরের দুই জায়গা থেকে শান্তিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ সদর থানা-পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে। কামরুল ইসলাম পুলিশের কাছে দুই সন্তানকে হত্যা করে হাওরে ফেলে দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছে। তিনি আরও বলেন, আজ বুধবার দুপুরের দিকে কামরুল ইসলামকে তার বাড়ি পেরুয়া মধুপুর থেকে আটক করা হয়। পুলিশ হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

সুনামগঞ্জপুলিশহত্যাঅভিযোগসিলেট বিভাগজেলার খবর
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