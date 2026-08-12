সুনামগঞ্জে দুই শিশুসন্তানকে হত্যা করে হাওরে ফেলে দেন বাবা

সুনামগঞ্জে পারিবারিক কলহের জেরে দুই শিশুসন্তানকে হত্যার পর হাওরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাবার বিরুদ্ধে। পুলিশের কাছে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে দুই সন্তানকে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন বাবা কামরুল ইসলাম।
আজ বুধবার ও গতকাল মঙ্গলবার হাওরে পৃথক স্থান থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করে পুলিশ।
কামরুল ইসলাম দিরাই উপজেলার চরনারচর ইউনিয়নের পেরুয়া গ্রামের আব্দুল কাদিরের ছেলে। হত্যার শিকার হওয়া দুই শিশু হচ্ছে মুহাদ্দিস (৭) ও তুলনা (৪)।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক কলহের জেরে গত শুক্রবার চার সন্তানের মধ্যে বড় দুই সন্তানকে নিয়ে সিলেটে চলে যান বাবা কামরুল ইসলাম। সিলেটে দুই দিন থাকার পর গত রোববার রাতে সুনামগঞ্জে ফেরার পথে পৃথকভাবে দুই সন্তানকে হত্যা করা হয়।
প্রথমে শান্তিগঞ্জ উপজেলার ডাবর পয়েন্ট এলাকায় ছোট মেয়ে তুলনা এবং পরে সদর উপজেলার মদনপুর পয়েন্টে বড় ছেলে মুহাদ্দিসকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে হাওরে ফেলে দেন বাবা।
গতকাল মঙ্গলবার তুলনা এবং আজ বুধবার মুহাদ্দিসের মরদেহ হাওরে ভেসে উঠলে পুলিশ দুই মৃতদেহ উদ্ধার করে। বর্তমানে মরদেহ দুইটি ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে রাখা হয়েছে।
দিরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন, দেখার হাওরের দুই জায়গা থেকে শান্তিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ সদর থানা-পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে। কামরুল ইসলাম পুলিশের কাছে দুই সন্তানকে হত্যা করে হাওরে ফেলে দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছে। তিনি আরও বলেন, আজ বুধবার দুপুরের দিকে কামরুল ইসলামকে তার বাড়ি পেরুয়া মধুপুর থেকে আটক করা হয়। পুলিশ হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের বাঁশগারা গ্রামের লাচ্ছি নদীর ওপর নির্মিত কাঠের সাঁকোটি ভেঙে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নদীর দুই পাড়ের হাজারো মানুষ। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়া সাঁকোটির মাঝের অংশ সম্প্রতি ভেঙে যাওয়ায় ওই এলাকার সঙ্গে উপজেলা...১৩ মিনিট আগে
দেশের সব বেসরকারি হাসপাতালে নরমাল ডেলিভারি রুম রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার। ফেনী জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে তিনি অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান নিরুৎসাহিত করা, অতিরিক্ত ফি প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া এবং স্বাস্থ্য খাতে জনবল সংকট দূর...১৪ মিনিট আগে
বরিশালের বাকেরগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণে দগ্ধ হনুফা বেগম ঢাকা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গত ৩ আগস্ট দুধলমৌ গ্রামের শাহ আলমের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে হনুফা বেগম ও তাঁর মেয়ে ইতি এবং পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া নাতি ফাহিম দগ্ধ হন।২১ মিনিট আগে
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে দুটি অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালিয়েছে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর। এ সময় ইটভাটা দুটির চিমনি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।২৩ মিনিট আগে