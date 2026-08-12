Ajker Patrika
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নোয়াখালী

মিয়ানমারে পাচারের চেষ্টা, হাতিয়ায় ১৩৬০ বস্তা সিমেন্টসহ আটক ৩

হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
মিয়ানমারে পাচারের চেষ্টা, হাতিয়ায় ১৩৬০ বস্তা সিমেন্টসহ আটক ৩
জব্দ সিমেন্টসহ আটক ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মিয়ানমারে সিমেন্ট পাচারের চেষ্টার অভিযোগে নোয়াখালীর হাতিয়ায় তিনজনকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। আজ বুধবার বিকেলে উপজেলার মৌলভীচরের কাছে মেঘনা নদী থেকে তাঁদের আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ১ হাজার ৩৬০ বস্তা সিমেন্টসহ একটি স্টিল বডি বাল্কহেড জব্দ করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার মো. আবু তাহের (৫৭) , ভোলার সদর উপজেলার মো. আলাউদ্দিন (৪২) ও একই এলাকার মো. নিরব (৩৫)।

কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লে. সাব্বির আলম সুজন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নিশ্চিত হয়ে অভিযান চালায় কোস্ট গার্ডের একটি টিম। এ সময় সন্দেহভাজন বাল্কহেডটি তল্লাশি করে সিমেন্ট পাওয়া যায়। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে ,ওইসব সিমেন্ট তাঁরা মিয়ানমারে পাচারের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। আটক ব্যক্তিদের হাতিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

নোয়াখালীআটকপাচারঅভিযোগমিয়ানমারকোস্টগার্ড
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