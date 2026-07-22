Ajker Patrika
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সুনামগঞ্জ

জগন্নাথপুরে দুই মাদকসেবীকে কারাদণ্ড, ফুটপাত দখল করায় ৫ দোকানিকে জরিমানা

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি  
জগন্নাথপুরে দুই মাদকসেবীকে কারাদণ্ড, ফুটপাত দখল করায় ৫ দোকানিকে জরিমানা
দুই মাদকসেবীকে ১৫ দিন করে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে দুই মাদকসেবীকে ১৫ দিন করে কারাদণ্ড এবং ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ ছাড়া ফুটপাত দখলসহ বিভিন্ন অপরাধে পাঁচ দোকানিকে মোট ১৮ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মহসীন উদ্দীনের নেতৃত্বে উপজেলার রানীগঞ্জ ইউনিয়নে ও জগন্নাথপুর বাজারে এ অভিযান চালানো হয়।

কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন রানীগঞ্জ ইউনিয়নের রানীনগর গ্রামের মনাই মাহিস্য দাস (৬০) এবং ইসলামপুর গ্রামের জালাল উদ্দিন (৪৫)।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জগন্নাথপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মহসীন উদ্দীন বলেন, দণ্ডপ্রাপ্তদের থানা পুলিশে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আরেক মাদকসেবীর বাড়িতে মদের বোতল পাওয়া গেছে। তবে ওই মাদকসেবীকে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বৃহস্পতিবার সুনামগঞ্জ কারাগারে পাঠানো হবে এবং পলাতক একজনের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

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