অবৈধভাবে ভারতে কয়লা আনতে গিয়ে পাথরচাপায় বাংলাদেশির মৃত্যু

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে চোরাই কয়লা সংগ্রহ করতে গিয়ে পাথরচাপায় ইউনুস আলী (২৩) নামে এক বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে।
আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নের চারাগাঁও সীমান্ত ফাঁড়ির লালঘাট-বাঁশতলা সীমান্তের ওপারে ভারতের গারো পাহাড় এলাকার একটি কয়লার গর্তে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ইউনুস আলী উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নের লালঘাট গ্রামের পশ্চিমপাড়ার ছমির উদ্দিনের ছেলে। ঘটনার পর আজ দুপুরে স্বজনেরা তাঁর মরদেহ বাড়িতে নিয়ে এসেছেন।
বিজিবি ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ ভোরে ১০-১৫ জনের একটি দল বিজিবির চোখ ফাঁকি দিয়ে চারাগাঁও সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের মেঘালয় পাহাড়ের ‘বেপানাক’ নামক এলাকায় প্রবেশ করে। সেখানকার একটি গর্ত থেকে কয়লা কুড়িয়ে বস্তায় ভরার সময় হঠাৎ ওপর থেকে একটি পাথর ইউনুস আলীর ওপর ধসে পড়ে। পরে দলের অন্য সদস্যরা গর্ত থেকে বের হয়ে ইউনুসের স্বজনদের খবর দেন। দুপুর ১টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দা ও স্বজনেরা দুর্ঘটনাস্থল থেকে ইউনুসের মরদেহ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন।
তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফারুক আহমেদ জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সুনামগঞ্জ ২৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাকারিয়া কাদির বলেন, ভারতে কয়লা আনতে গিয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে থাকায় বান্দরবান সদর উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মিল্টন দস্তিদারকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রেজওয়ানুর রহমান স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৬ মিনিট আগে
স্কুলছাত্র মো. আরিফুল ইসলাম ১৫ দিন ধরে নিখোঁজ। বিদ্যালয়ে নিবন্ধন ফরম জমা দেওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেনি সে। এর মধ্যে বাড়িতে তার লেখা একটি চিরকুট পাওয়া গেছে, যেখানে লেখা—‘কেউ আমাকে খোঁজার চেষ্টা করবে না, আমাকে খুঁজেও কোনো লাভ হবে না।’১০ মিনিট আগে
শরীয়তপুরের ডামুড্যায় সৌদি আরব হয়ে ইতালি পাঠানোর কথা বলে নজরুল ইসলাম রনির পরিবারের কাছ থেকে ১৭ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দালাল চক্রের বিরুদ্ধে। সৌদি আরবে যাওয়ার প্রায় দুই বছর পরও রনির সন্ধান না পাওয়ায় মানববন্ধন করেছেন পরিবার ও এলাকাবাসী।১৩ মিনিট আগে
বরিশালের উজিরপুরে লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মহাসড়ক পারাপাররত অজ্ঞাতনামা এক প্রতিবন্ধী নারী (৩৫) নিহত হয়েছেন। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের শিকারপুর ব্রিজ ও ইচলাদী টোল ঘরের মধ্যবর্তী এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।১৬ মিনিট আগে