Ajker Patrika
সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জে ১২ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
আগুনে হক সুপার মার্কেটের কয়েকটি দোকান পুড়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুনামগঞ্জ পৌর শহরে আগুন লেগে ছোট-বড় অন্তত ১২টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে। গতকাল রোববার রাতে শহরের ট্রাফিক পয়েন্টে একটি মার্কেটে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুনে কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আগুনে কোন প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

জানা গেছে, গতকাল রাত প্রায় ১২টার দিকে পৌর শহরের হক সুপার মার্কেটের একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে সুনামগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের কয়েকটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে প্রায় দুই ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী মিল্লাত আহমদ বলেন, শহীদ মিনারের সামনের হক মার্কেট থেকে সিটি ফার্মেসি পর্যন্ত আগুন লাগে।

ক্ষতিগ্রস্ত মৌ সু স্টোরের মালিক জুয়েল আহমদ বলেন, আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রায় কোটি টাকার মালামাল পুড়ে ছাই হয়েছে। আমার এখন সর্বস্বান্ত হওয়ার অবস্থা।

সুনামগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক মো. তৌফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। যে সময় আগুন লাগে তখন বিদ্যুৎ ছিল। পরবর্তীতে আগুন লাগার পরে বিদ্যুৎ বন্ধ করা হয়। রাত প্রায় দুইটার দিকে ফায়ার সার্ভিসের দুই ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ছোট-বড় ১২টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আগুনে সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। তবে তাৎক্ষণিক মুহূর্তে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা নিরূপণ করা যায়নি।

বিষয়:

সুনামগঞ্জআগুনসিলেট বিভাগঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবরব্যবসা
