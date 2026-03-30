সুনামগঞ্জে ১২ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই

সুনামগঞ্জ পৌর শহরে আগুন লেগে ছোট-বড় অন্তত ১২টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে। গতকাল রোববার রাতে শহরের ট্রাফিক পয়েন্টে একটি মার্কেটে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুনে কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আগুনে কোন প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।
জানা গেছে, গতকাল রাত প্রায় ১২টার দিকে পৌর শহরের হক সুপার মার্কেটের একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে সুনামগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের কয়েকটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে প্রায় দুই ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী মিল্লাত আহমদ বলেন, শহীদ মিনারের সামনের হক মার্কেট থেকে সিটি ফার্মেসি পর্যন্ত আগুন লাগে।
ক্ষতিগ্রস্ত মৌ সু স্টোরের মালিক জুয়েল আহমদ বলেন, আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রায় কোটি টাকার মালামাল পুড়ে ছাই হয়েছে। আমার এখন সর্বস্বান্ত হওয়ার অবস্থা।
সুনামগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক মো. তৌফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। যে সময় আগুন লাগে তখন বিদ্যুৎ ছিল। পরবর্তীতে আগুন লাগার পরে বিদ্যুৎ বন্ধ করা হয়। রাত প্রায় দুইটার দিকে ফায়ার সার্ভিসের দুই ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ছোট-বড় ১২টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আগুনে সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। তবে তাৎক্ষণিক মুহূর্তে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা নিরূপণ করা যায়নি।
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে জুনায়েদ মিয়া (১৪) নামের এক কিশোরের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার (২৯ মার্চ) রাত ৯টার দিকে উপজেলার আলিসারকুল গ্রামের কামারপাড়া এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।২৯ মিনিট আগে
কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় দুর্বৃত্তের হামলায় আহত শাহজালাল ওরফে সাব্বির (২০) নামে এক যুবক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।৪২ মিনিট আগে
অভিযোগ অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইভ্যালি গ্রাহকদের কাছ থেকে পণ্যের অর্ডার নিয়ে নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ না করে অর্থ আত্মসাৎ করেছে।২ ঘণ্টা আগে
হাম রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আট মাসের শিশু জান্নাতুল মাওয়াকে আবারও নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে