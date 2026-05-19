খুলনায় ঠিকাদার গুলিবিদ্ধ, সমিতির কার্যালয় দখল নিয়ে সংঘর্ষ

খুলনা খাদ্য পরিবহন (সড়কপথ) ঠিকাদার সমিতির দখল নিতে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় শেখ হারুনুর রশিদ (৬২) নামের এক ঠিকাদার গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বেলা ১টার দিকে নগরীর খানজাহান আলী রোডের আল হেরা জামে মসজিদের তৃতীয় তলায় অফিস ভবনে ঘটনাটি ঘটে।
আহত ঠিকাদার খালিশপুর থানার নয়াবাটি এলাকার বাসিন্দা শেখ আব্দুর রউফের ছেলে। তিনি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
খুলনা থানার এস আই বিশ্বজিৎ বলেন, ‘খবর শুনে আমি ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থালে গিয়েছি। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত পরে জানাব।’
ময়মনসিংহের ভালুকায় শিল্পবর্জ্যে কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অভিযোগে স্থানীয় কৃষক ও এলাকাবাসী মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। তাঁরা এক্সপেরিয়েন্স টেক্সটাইল মিল ও আরএস অ্যাগ্রোর অবৈধ ড্রেনেজ লাইন স্থায়ীভাবে বন্ধ এবং প্রায় ৩৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দ্রুত পরিশোধের দাবি জানান।২ মিনিট আগে
কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় বাসের ধাক্কায় এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া গুরুতর আহত হন তাঁর স্ত্রী। আজ মঙ্গলবার (১৯ মে) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চৌড়হাস পৌর টার্মিনাল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।৭ মিনিট আগে
নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান আজ মঙ্গলবার সকালে আকস্মিকভাবে বরিশাল নৌবন্দর পরিদর্শন করেছেন। তিনি বিআইডব্লিউটিএ সংশ্লিষ্ট চারটি দপ্তর ঘুরে দেখেন।৮ মিনিট আগে
কাঁচা পাট রপ্তানিতে শর্ত আরোপের প্রতিবাদে খুলনায় পাটশ্রমিকেরা বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করেছেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, রপ্তানি কার্যত বন্ধ থাকায় বহু জুট প্রেস বন্ধ হয়ে লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।১২ মিনিট আগে