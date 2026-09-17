সুনামগঞ্জে বজ্রপাতে নৌযান শ্রমিকের মৃত্যু

সুনামগঞ্জে বজ্রপাতে শিপু মিয়া (২৭) নামে এক নৌযান শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকালে তাহিরপুর উপজেলার মাটিয়ান হাওরে বজ্রপাতের শিকার হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফারুক আহমদ।
নিহত শিপু মিয়া তাহিরপুর উপজেলার বালিজুরী গ্রামের আতাবুর রহমানের ছেলে। তিনি পরিবারের বড় ছেলে ও একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিপু মিয়া ইঞ্জিনচালিত নৌযানে করে তাহিরপুর উপজেলার বাগলি শুল্কস্টেশন থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কয়লা ও চুনাপাথর পরিবহন করতেন। বৃহস্পতিবার বাগলি শুল্কস্টেশন থেকে ময়মনসিংহের চারঘাট এলাকায় চুনাপাথর নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি বাড়ি থেকে বের হন।
মালামাল নিয়ে তাহিরপুরের মাটিয়ান হাওর এলাকায় পৌঁছালে বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হয়। এ সময় নৌযানের সুকানির দায়িত্বে থাকা শিপু মিয়া বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন। পরে নৌযানের ইঞ্জিনচালক মোজাম্মিল হক তাঁকে তাহিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শিপু মিয়ার প্রতিবেশী আবুল হাসান বলেন, ‘সে পরিবারের বড় ছেলে। সকালে নৌকায় করে পাথর নিয়ে যাওয়ার সময় বড়দল ইউনিয়নের মাটিয়ান হাওর এলাকায় বজ্রপাতে আহত হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।’
তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফারুক আহমদ বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে মাটিয়ান হাওরে বজ্রপাতের শিকার হয়ে শিপু মিয়ার মৃত্যু হয়। মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় পরিবারের কোনো অভিযোগ নেই।
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