Ajker Patrika
সুনামগঞ্জ

অতিবৃষ্টিতে হাওরের কাঁচা ধান ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
অতিবৃষ্টিতে হাওরের কাঁচা ধান ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা
অতিবৃষ্টিতে পানি বাড়ছে হাওরে। ছবি: সংগৃহীত

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা ও মধ্যনগর উপজেলায় টানা বৃষ্টির ফলে হাওরের কাঁচা ধান ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষকেরা। সম্ভাব্য ক্ষতি এড়াতে ফারুকনগর (কজওয়ে) এলাকায় একত্রিত হয়ে কৃষকেরা নিজ উদ্যোগে ছোট কালভার্ট পরিষ্কার করছেন, যাতে দ্রুত পানি নিষ্কাশন সম্ভব হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনার কারণে হাওরের পানি নিষ্কাশনের স্বাভাবিক পথ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে মনাই নদের নাব্যতা সংকট ও জলাবদ্ধতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই হাওরে পানি জমে গিয়ে ফসলের ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। কৃষকদের আশঙ্কা, ফসল রক্ষায় দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে এ অঞ্চলের কয়েক হাজার হেক্টর বোরো ধান পানির নিচে তলিয়ে গিয়ে বড় ধরনের ক্ষতি হবে।

সাড়ারকোনা গ্রামের কৃষক দুলাল মিয়া বলেন, ‘আমাদের কাঁচা ধান এখনো ঘরে তুলতে পারিনি। এর মধ্যে পানি বাড়তে শুরু করেছে। আমরা নিজেরাই কালভার্ট পরিষ্কার করছি, না হলে সব ধান পানির নিচে চলে যাবে।’

আরেক কৃষক নজরুল ইসলাম বলেন, ‘প্রতিবছর একই সমস্যা হয়। সময়মতো নদী খনন বা পানি নামার ব্যবস্থা না থাকায় আমাদেরই ক্ষতি হয়। এখন যদি দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়ব।’

স্থানীয় কৃষক জালাল মিয়া বলেন, ‘সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে ফসল বাঁচানো যাবে না, তাই নিজেরাই কাজ শুরু করেছি। তবে এটি স্থায়ী সমাধান নয়।’

এ বিষয়ে মধ্যনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও—অতিরিক্ত দায়িত্ব) সঞ্জয় ঘোষ বলেন, ‘কৃষকদের দুর্ভোগের বিষয়টি আমরা গুরুত্বসহকারে দেখছি। দ্রুত পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে কাজ চলছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের বিভিন্ন এলাকায় খাল ও নদী খননের উদ্যোগ নিয়েছেন। মনাই নদসহ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ জলাধারগুলো খননের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে। আমরা আশা করি, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে এবং দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

বিষয়:

সুনামগঞ্জহাওরধর্মপাশাবৃষ্টির খবরমধ্যনগরধান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুই বছরের কন্যাকে নিয়ে ২৩ তলা থেকে বাবার ঝাঁপ, দুজনেরই মৃত্যু

সব লঞ্চার ‘ধ্বংসের’ পরও এত ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র কীভাবে ছুড়ছে ইরান, আর কত অবশিষ্ট

ইরান এতগুলো দেশে হামলা চালাবে ভাবিনি, আমরা হতবাক: ট্রাম্প

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বদলি

যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ বিলিয়ন ডলারের রণতরিতে ৩০ ঘণ্টা ধরে আগুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভিজিএফ চাল: ১০ কেজির বদলে মিলছে সাড়ে ৮ কেজি

ভিজিএফ চাল: ১০ কেজির বদলে মিলছে সাড়ে ৮ কেজি

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বদলি

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বদলি

সৈয়দপুরে সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতির স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

সৈয়দপুরে সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতির স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

কিশোরগঞ্জে জমির বিরোধে ব্যবসায়ী খুন

কিশোরগঞ্জে জমির বিরোধে ব্যবসায়ী খুন

বিশ্বকে আলোকিত করে শূন্য পকেটে নিঃসঙ্গ বিদায়

বিশ্বকে আলোকিত করে শূন্য পকেটে নিঃসঙ্গ বিদায়

সম্পর্কিত

উত্তরায় শপিং মলে ভাঙচুর-লুটপাট: দুই মামলায় রিমান্ডে ১৬ জন

উত্তরায় শপিং মলে ভাঙচুর-লুটপাট: দুই মামলায় রিমান্ডে ১৬ জন

চট্টগ্রামে মা ও শিশুসন্তানের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, হত্যা দাবি পরিবারের

চট্টগ্রামে মা ও শিশুসন্তানের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, হত্যা দাবি পরিবারের

যশোরের প্রবীণ রাজনীতিক নূর জালালের ইন্তেকাল

যশোরের প্রবীণ রাজনীতিক নূর জালালের ইন্তেকাল

রাজধানীর টার্মিনালগুলো ঘিরে সজাগ র‍্যাবের ৩২ টিম

রাজধানীর টার্মিনালগুলো ঘিরে সজাগ র‍্যাবের ৩২ টিম