রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষার্থীকে থাপ্পড় দেওয়ায় ছাত্রদল নেতাকে ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ না নেওয়ার নির্দেশ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে থাপ্পড় মারার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হৃদয় গাজীকে সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী হৃদয় গাজী ম্যানেজমেন্ট বিভাগের জাহিদুল ইসলামকে মারধর করেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী লিখিত অভিযোগ দিলে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। পরে প্রক্টরিয়াল বডির সিদ্ধান্তে এবং উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের নির্দেশক্রমে হৃদয় গাজীকে ক্লাস, পরীক্ষা ও অন্যান্য একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশনা পরবর্তী সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত বহাল থাকবে।
আজ বেলা ৩টায় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর নজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ফেসবুকে পোস্ট ও মন্তব্যকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্যা হয়েছিল। গতকাল কয়েকজন শিক্ষার্থী আমাদের বিষয়টি জানায় এবং পরে লিখিত অভিযোগ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত পরিবেশ বজায় রাখতে আপাতত হৃদয় গাজীকে একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যে বসে বিষয়টি মীমাংসা করা হবে।’
এনসিপির মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে এনসিপির সমঝোতার প্রশ্ন অবান্তর আর বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে দূরত্বের বিষয়টিও ঠিক নয়। আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগবিহীন বাংলাদেশ রয়েছে। তাদের সঙ্গে সমঝোতার প্রশ্নই অবান্তর। হাসনাত বলেন, ‘সংস্কারের পক্ষে যারা থাকবে তাদের সঙ্গে হৃদ্যতা হবে, আর সংস্কারের বিপক্ষে যারা তাদের সঙ্গে দূরত্ব।’
আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) পিরোজপুরে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন এনসিপির নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ।
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘আমরা বারবার বলে আসছি, নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্তগুলো নেয়, সে সিদ্ধান্তগুলোর কোনো নীতিমালা নেই। কোনো নীতিমালার মধ্য দিয়ে শাপলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, তা কিন্তু স্পষ্ট করা হয় নাই। আবার কোনো নীতিমালার মধ্য দিয়ে বেগুনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তারা সেটাও স্পষ্ট করেনি। আবার গতকাল দেখলাম যে শাপলা কলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, এটা আসলে কোনো নীতিমালার ভিত্তিতে করেছে, সেটা স্পষ্ট নয় আমাদের কাছে। সেজন্য আমরা বারবার যেটি ফোকাস করছি, সেটি হচ্ছে নির্বাচন কমিশন এভাবে আসলে চলতে পারে না। তাদের নীতিমালা থাকতে হবে। এটা জনগণের প্রতিষ্ঠান। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নীতিমালা ভিত্তিতেই চলতে হবে। একটা নিয়মের ভিত্তিতে চলতে হবে। আমরা যেটি সব সময় ফোকাস করে আসছি, সেটি হচ্ছে, আমরা নির্বাচন কমিশনের নীতিমালাটা দেখতে চাই। যে নীতিমালার ভিত্তিতে তারা মার্কাকে অন্তর্ভুক্ত করে, আবার যে নীতিমালার ভিত্তিতে তারা অন্তর্ভুক্ত করে না আবার যে নীতিমালার ভিত্তিতে তারা বাদ দিয়ে দেয়—এই নীতিমালাটা আমাদেরকে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে আমাদের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।’
বরিশাল বিভাগে তিন দিনের সাংগঠনিক সফর করছেন এনসিপির মুখ্য (দক্ষিণাঞ্চল) সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। আজ প্রথম দিন সকাল সাড়ে ১০টায় পিরোজপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এনসিপির জেলা সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি। বিশেষ অতিথি ছিলেন বরিশাল বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম শাহিন, বরিশাল জেলার প্রধান সমন্বয়কারী আবু সাঈদ মুসা। সভাপতিত্ব করছেন পিরোজপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারী মশিউর রহমান।
সভায় এনসিপিকে আরও শক্তিশালী করাসহ সাংগঠনিক নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় শিগগিরই জেলা কমিটি ঘোষণা করার কথা বলা হয়েছে।
সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের উপজেলা উপসহকারী প্রকৌশলী আনিছুর রহমানকে সিরাজগঞ্জে বদলি করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রবাসীদের কটাক্ষ করে কামলা বলে সম্বোধন করায় তাঁর বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।
আজ শুক্রবার মির্জাপুর সওজের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম মোল্লা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আনিছুর রহমানকে সওজের প্রধান কার্যালয়ের ময়মনসিংহ জোন থেকে রাজশাহী জোনের আওতায় সিরাজগঞ্জে বদলি করা হয়েছে।
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার সওজের জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী সিনথিয়া আজমিরী খান উপসহকারী প্রকৌশলী আনিছুর রহমানকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দেন। এতে সরকারি কর্মচারী হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি অনুসরণ না করে আনিছুর রহমান নিয়মভঙ্গ করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। এ কারণে কেন তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হবে না, তা আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়। আনিছুর রহমানের বাড়ি টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে।
জানা গেছে, সম্প্রতি সওজের অধীনে টাঙ্গাইলের সখীপুর-সাগরদীঘি আঞ্চলিক মহাসড়কের কচুয়া বাজার থেকে কুতুবপুর বাজার পর্যন্ত প্রায় আট কিলোমিটার সড়কের কার্পেটিংয়ের কাজ চলছিল। ওই সড়কের কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে না অভিযোগ তুলে স্থানীয় এক ব্যক্তি তাঁর ফেসবুক পেজে ভিডিও পোস্ট করেন। তাতে জাহিদ হাসান নামের এক প্রবাসীর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় সওজের মির্জাপুর সড়ক উপবিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী আনিছুর রহমান লেখেন, ‘বিদেশি কামলারাও যদি ইঞ্জিনিয়ার হন, তাহলে তো দেশের ১৮টা বাজবে।’
এ ছাড়া অপর এক মন্তব্যে সাংবাদিকদের কটাক্ষ করে তিনি লেখেন, ‘সাম্বাদিক সাব কয়টা কাজ আনতে পারেন? আর কয়টা কাজ করাইছেন? ৫০০ টাকার জন্য যতই এসব করেন লাভ নাই।’
উপসহকারী প্রকৌশলী আনিছুরের এসব মন্তব্যে স্থানীয়দের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া সখীপুরের প্রবাসীরাও তাঁর শাস্তি দাবি করেন। বিষয়টি সিনথিয়া আজমিরী খানের নজরে এলে তিনি আনিছুর রহমানকে কারণ দর্শানোর চিঠি দেন।
এ বিষয়ে আনিছুর রহমান বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বলেছিলেন, ‘রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের নিয়ে অশালীন মন্তব্যের বিষয়ে আমি সবার কাছে ক্ষমা চাই। কারণ দর্শানোর চিঠি পেয়েছি। এ ছাড়া সিরাজগঞ্জে বদলির বিষয়টিও শুনেছি।’
মির্জাপুর সওজের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম মোল্লা বলেন, ‘আনিছুর রহমানকে তাঁর ফেসবুকে মন্তব্যের জন্য তিন কর্মদিবসের মধ্যে চিঠির জবাব দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। এরই মধ্যে তাঁকে ময়মনসিংহ জোনের টাঙ্গাইল জেলা থেকে প্রত্যাহার করে রাজশাহী জোনের সিরাজগঞ্জে বদলি করা হয়েছে। তাঁকে বদলি করা হলেও শোকজের জবাব দিতে হবে।’
এদিকে আজ বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার বড়চওনা বাজারে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয় জনতা। সড়কের নিম্নমানের কাজ, প্রবাসী ও সাংবাদিকদের নিয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী এ কর্মসূচি পালন করেন। ওই মানববন্ধনেও উপসহকারী প্রকৌশলী আনিছুরের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করা হয়।
ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় চোখে টর্চের আলো ফেলা নিয়ে কথা-কাটাকাটির জেরে ছুরিকাঘাতে এরশাদ আলী (৩৫) নামে এক যুবক খুন হয়েছে। শুক্রবার ভোরে উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নের পশ্চিম সোহাগীপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। হত্যার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মুদিদোকানি মানিক, সাকিব, আশরাফ নামে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।
নিহত এরশাদ আলী উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নের পশ্চিম সোহাগীপাড়া গ্রামে মৃত হাছেন আলীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পশ্চিম সোহাগীপাড়া গ্রামে মানিকের মুদির দোকানে সিগারেট কিনতে যান এরশাদ আলী। এ সময় এরশাদ আলীর চোখে টর্চের আলো ফেলেন একই গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে সাকিব। এ সময় তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে এরশাদ আলী বাড়িতে চলে যান। এদিকে সাকিব তাঁর মাদক কারবারের পার্টনার শাহজাহানসহ কয়েকজনকে নিয়ে দল গঠন করে। আজ ভোরে এরশাদ আলীকে ফোন করে ডেকে এনে আবারও কথা-কাটাকাটি ও মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। একপর্যায়ে এরশাদ আলীকে ছুরিকাঘাত করা হয়। এ সময় স্থানীয়রা আহত এরশাদ আলীকে উদ্ধার করে ধোবাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ ব্যাপারে ধোবাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন সরকার জানান, পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দোকানি মানিক, সাকিব, আশরাফসহ তিনজনকে আটক করেছে। এ ঘটনায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্তে মুখে লাপাত্তা এহসানউল্লাহ নামের পুলিশের এক উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি)। গত বুধবার থেকে ওই কর্মকর্তা রাজশাহীর সারদা বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে অনুপস্থিত রয়েছেন। তবে পরদিন তিনি ডাকযোগে ছুটির আবেদন পাঠালেও তা গৃহীত হয়নি।
এহসানউল্লাহ বিসিএস ২০ ব্যাচের কর্মকর্তা। তিনি পুলিশ একাডেমির অ্যাডমিন অ্যান্ড লজিস্টিকস শাখার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জানতে চাইলে সারদা পুলিশ একাডেমির পুলিশ সুপার (অ্যাডমিন অ্যান্ড লজিস্টিক) সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘বুধবার সকাল থেকে তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত। পরদিন ডাকযোগে একটি ছুটির আবেদন পাঠিয়েছেন, তবে তা গৃহীত হয়নি।’
পুলিশের একটি সূত্র জানায়, বুধবার তাঁকে আটকের জন্য ঢাকা থেকে একটি দল এসেছিল। বিষয়টি জানতে পেরে মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যান এহসানউল্লাহ।
এ বিষয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের মুখপাত্র ও সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমিও শুনেছি যে তিনি দুই দিন ধরে কর্মস্থলে অনুপস্থিত। তবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিষয়টি আমার জানা নেই। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নিজস্ব তদন্ত সংস্থা আছে। তারা তাদের মতো করে কাজ করে থাকে।’
