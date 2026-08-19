বিয়ে করতে না পেরে যুবকের আত্মহত্যার অভিযোগ

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার চৌবাড়ি পূর্বপাড়া গ্রামে ফজলে রাব্বি (২২) নামের এক যুবক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বাড়ির চৌচালা টিনের ঘরের আড়ার সঙ্গে রশি পেঁচিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন বলে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।
ফজলে রাব্বি ওই গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে। তিনি বাবার সঙ্গে কামারখন্দ উপজেলা পরিষদে দলিল লেখক (মুহুরি) হিসেবে কাজ করতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভোরে ঘুম থেকে উঠলে ফজলে রাব্বির মা তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে প্রতিবেশীদের সহায়তায় তাঁকে নিচে নামানো হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ফজলে রাব্বি মাদক সেবনে জড়িত ছিলেন। বিয়ের জন্য তিনি বিভিন্ন সময় মা-বাবাকে চাপ দিতেন। তবে মাদকাসক্ত হওয়ায় তাঁকে কেউ মেয়ে দিতে রাজি হচ্ছিলেন না। এ কারণে হতাশা থেকে তিনি আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন।
কামারখন্দ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাশমত আলী বলেন, ‘পরিবার ও স্থানীয়দের মাধ্যমে জানতে পেরেছি—ওই যুবক নেশাগ্রস্ত ছিলেন। বিয়ের জন্য পরিবারকে চাপ দেওয়ার কথাও শুনেছি। নেশাগ্রস্ত হওয়ায় তাঁকে কেউ মেয়ে দিতে রাজি হচ্ছিলেন না। এ কারণে তিনি আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।’
ওসি আরও বলেন, পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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