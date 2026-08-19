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মিরপুরে অবৈধ রিকশার ৭০ ব্যাটারি জব্দ ও ২৫ অবৈধ বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৬, ১৯: ২৪
মিরপুরে অবৈধ রিকশার ৭০ ব্যাটারি জব্দ ও ২৫ অবৈধ বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন
অবৈধ ব্যাটারিচালিত রিকশার বিরুদ্ধে ডিএমপি ও ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর মিরপুরে অবৈধ ব্যাটারিচালিত রিকশা ও অবৈধ বিদ্যুৎ-সংযোগের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান চালিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক মিরপুর বিভাগ ও ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো)।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে মিরপুর হাজী রোড, ঢাকা কমার্স কলেজ রোড, চিড়িয়াখানা রোড ও আল-কামাল হাউজিং এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশার গ্যারেজগুলোতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে ৭০টি ব্যাটারি জব্দ ও ২৫টি অবৈধ বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

এ সময় ট্রাফিক মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) পরিত্রাণ তালুকদার, সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ সদস্য, ট্রাফিক মিরপুর বিভাগের সদস্য এবং ডেসকোর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাফিক মিরপুর বিভাগ জানিয়েছে, অবৈধ ব্যাটারিচালিত রিকশার বিস্তার রোধ, অবৈধ বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং সড়কে শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

মিরপুরঢাকা জেলাবিদ্যুৎঅভিযানরাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগ
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