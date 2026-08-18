উল্লাপাড়ায় ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে চালক নিহত, চার ঘণ্টা সড়ক অবরোধ

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় রডবোঝাই ট্রাক ও দুধবাহী পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে সাদাম হোসেন (৩০) নামে পিকআপচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় চালকের সহকর্মীরা প্রায় চার ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখেন।
মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) ভোরে উপজেলার হাটিকুমরুল ইউনিয়নের পাটধারী বাজার এলাকায় পাবনা-হাটিকুমরুল আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাদাম হোসেন নাটোরের সিংড়া উপজেলার ছাদেক আলীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা রডবোঝাই একটি ট্রাকের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা দুধবাহী পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই পিকআপচালক সাদাম হোসেন নিহত হন।
দুর্ঘটনার পর ভোর সাড়ে ৪টা থেকে সকাল ৮টা ২০ মিনিট পর্যন্ত নিহত চালকের সহকর্মীরা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে সড়কের দুই থেকে তিন কিলোমিটার এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
স্থানীয়দের অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর একাধিকবার থানায় খবর দেওয়া হলেও পুলিশ সময়মতো ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি। দ্রুত উদ্ধার করা গেলে চালককে বাঁচানোর সুযোগ ছিল বলেও দাবি করেন তাঁরা।
সিরাজগঞ্জ হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আরব আলী বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। নিহতের পরিবারের সদস্যদের সলঙ্গা থানায় মামলা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
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