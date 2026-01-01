Ajker Patrika

নারী কর্মীদের ‘ড্রয়িংরুম বৈঠক’, জামায়াত নেতাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
আপডেট : ০১ জানুয়ারি ২০২৬, ২০: ২৬
কামারখন্দে বালুকোল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
কামারখন্দে বালুকোল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলা জামায়াতের আমির মো. ইউসুফ আলীকে ১০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার বালুকোল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ জরিমানা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লা আল মামুন। ইউসুফ আলী ওই মাদ্রাসার সুপারের দায়িত্বে রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই মাদ্রাসার শ্রেণিকক্ষে প্রজেক্টরের মাধ্যমে ২০-২৫ জন নারীকে নিয়ে একটি রাজনৈতিক দলের ‘উঠান বৈঠক’ ও ‘ড্রয়িংরুম বৈঠক’-এর আয়োজন করা হয়। এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার পর ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

কামারখন্দে বালুকোল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
কামারখন্দে বালুকোল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিষয়টি নিশ্চিত করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লা আল মামুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, একটি রাজনৈতিক দলের কর্মিসভা হচ্ছে—এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। পরে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর দল ও আচরণবিধিমালা ২০২৫-এর ২০(খ) বিধি ভঙ্গ করায় ২৭ বিধি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনকালীন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মকর্তা রাজনৈতিক প্রচারণা বা সভায় যুক্ত হতে পারবেন না। কিন্তু মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলের সভার আয়োজন করায় তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে কথা বলতে উপজেলা জামায়াতের আমির মো. ইউসুফ আলীর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জরাজশাহী বিভাগনারীবৈঠকজরিমানাজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালতজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

সম্পর্কিত

ভূমি জালিয়াতি: বরিশালে সাবেক কানুনগো ও তহশিলদার কারাগারে

ভূমি জালিয়াতি: বরিশালে সাবেক কানুনগো ও তহশিলদার কারাগারে

বরিশালে ওয়ার্কার্স পার্টির কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর

বরিশালে ওয়ার্কার্স পার্টির কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর

বরিশালে নতুন বই পেয়ে শিশুদের উচ্ছ্বাস

বরিশালে নতুন বই পেয়ে শিশুদের উচ্ছ্বাস

চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসনের জমি বরাদ্দ দিল সিটি করপোরেশন

চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসনের জমি বরাদ্দ দিল সিটি করপোরেশন