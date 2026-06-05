যমুনা সেতুতে বাসের পেছনে আরেক বাসের ধাক্কায় নিহত ১, যান চলাচল বন্ধ

যমুনা সেতুর ওপর এক বাসের পেছনে আরেক বাসের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন পাঁচ থেকে সাতজন। দুর্ঘটনার পর সেতুর ঢাকামুখী লেনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে উভয় প্রান্তে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
আজ শুক্রবার রাত ৯টার দিকে যমুনা সেতুর ৭ নম্বর পিলারের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ঢাকামুখী একটি বাসের পেছনে আরেকটি বাস ধাক্কা দিলে এ ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
দুর্ঘটনার পর সেতুর ওই অংশে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। পরে রেকার দিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত বাস দুটি সরানোর কাজ শুরু করে সেতু কর্তৃপক্ষ।
এদিকে দুর্ঘটনার কারণে যমুনা সেতুর পশ্চিম প্রান্তে সিরাজগঞ্জ অংশে প্রায় ১২ থেকে ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।
যমুনা সেতু পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিরুল ইসলাম বলেন, যমুনা সেতুর ৭ নম্বর পিলারের কাছে দুই বাসের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন এবং কয়েকজন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার কারণে সেতুর ওপর যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।
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