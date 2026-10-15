Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে ট্রাক থেকে ৪০০ গ্যাস সিলিন্ডার লুট, গ্রেপ্তার ৩

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জে ট্রাক থেকে ৪০০ গ্যাস সিলিন্ডার লুট, গ্রেপ্তার ৩
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে ট্রাক থেকে ৪০০টি গ্যাস সিলিন্ডার লুটের ঘটনায় ডাকাত দলের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে ট্রাক থেকে ৪০০ গ্যাস সিলিন্ডার লুটের ঘটনায় ডাকাত দলের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে বগুড়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় লুট হওয়া ৪৮টি গ্যাসের সিলিন্ডার উদ্ধার এবং একটি মিনি ট্রাক জব্দ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (রায়গঞ্জ সার্কেল) সাইফুল ইসলাম খান আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন বগুড়ার শাহজাহানপুর উপজেলার ট্রাকচালক মহিদুল ইসলাম (২৬), তাঁর সহকারী সাকিব হোসেন (২০) এবং বগুড়া সদর উপজেলার গোলাম মোস্তফা (৪৬)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ৭ অক্টোবর রাত তিনটার দিকে রায়গঞ্জ উপজেলার চকনুর গ্রামের তালুকদার ফিলিং স্টেশন থেকে বিভিন্ন কোম্পানির ৪০০টি গ্যাসের সিলিন্ডার একটি ট্রাকে তোলা হয়। এরপর ট্রাকটি নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন চালক ও তাঁর সহকারীরা।

পথে রৌহা ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে ১৫-১৬ জন ব্যক্তি ট্রাকটির গতিরোধ করেন। এ সময় তাঁরা চালক আসিফসহ ট্রাকে থাকা ব্যক্তিদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যার হুমকি দেন। পরে তাঁদের মধ্যে দুজন চালকের পাশের আসনে বসে ট্রাকটির নিয়ন্ত্রণ নেন।

পরে ভোর চারটার দিকে ষোলমাইল ফায়ার সার্ভিস এলাকার কবরস্থানসংলগ্ন একটি ফাঁকা সড়কে ট্রাকটি থামানো হয়। সেখান থেকে দুটি মিনি ট্রাকে ৪০০টি গ্যাসের সিলিন্ডার তুলে নিয়ে যায় ডাকাত দল। এ সময় চালক ও তাঁর সহকারীদের কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ফোন এবং নগদ ৮৬ হাজার টাকাও লুট করা হয়।

এ ঘটনায় নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ডিক্রিরচর (গোপচর) এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ শফিউল্লাহ (৩০) বাদী হয়ে গতকাল থানায় মামলা করেন।

রায়গঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আহসানুজ্জামান বলেন, ‘গতকাল (বুধবার) এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার আইনি প্রক্রিয়া শেষে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।’

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম খান বলেন, ‘এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর সঙ্গে আরও কারা জড়িত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের কাছ থেকে লুট হওয়া ৪৮টি গ্যাসের সিলিন্ডার উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া একটি মিনি ট্রাক জব্দ করা হয়েছে।’

বিষয়:

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