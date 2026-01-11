সিরাজগঞ্জে সাংবাদিকের বাড়িতে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ পৌর এলাকার দিয়ার ধানগড়া মহল্লায় আজকের পত্রিকার সাবেক জেলা প্রতিনিধি ও সিরাজগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম ইন্নার বাড়িতে পেট্রলবোমা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার রাতে মোটরসাইকেলে চড়ে আসা কয়েকজন যুবক বাড়ির সামনে দুটি পেট্রলবোমা ছুড়ে পালিয়ে যান। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। স্থানীয় লোকজন ও পরিবারের সদস্যরা আগুন নেভান।
ঘটনার পরপরই সিরাজগঞ্জ পুলিশ সুপারকে বিষয়টি জানানো হয়। এরপর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) নাজরান রউফ, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম এবং গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
শরিফুল ইসলাম ইন্না বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে ভাঙ্গাবাড়ি ও সরদারপাড়ার মধ্যে মারামারি চলছে। আমার বাসা দুই এলাকার বর্ডারে।’ তিনি আরও বলেন, ‘রাত সাড়ে ৯টার দিকে কয়েকজন এসে দুইটা পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করেছে। সামনে আরও দুইটা বাড়ি আছে, সেখানেও দুইটা পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করেছে।’
সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে থানা থেকে একটি দল ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
