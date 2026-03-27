Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

ঈদের ছুটি শেষে যমুনা সেতু এলাকায় যানজট, চার লেনে ঢাকামুখী চলাচল

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
ঈদের ছুটি শেষে যমুনা সেতু এলাকায় যানজট, চার লেনে ঢাকামুখী চলাচল
ঈদের ছুটি শেষে যমুনা সেতু এলাকায় যানজট বেড়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঈদুল ফিতরের ছুটি শেষে কর্মজীবী মানুষের কর্মস্থলে ফেরার চাপ এবং টাঙ্গাইলে দুর্ঘটনার প্রভাবে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কের সিরাজগঞ্জ অংশে যানজট ও ধীরগতি দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেতুর চার লেনই ঢাকাগামী যানবাহনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গগামী লেন আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২৭ মার্চ) ভোররাত ৩টার দিকে যমুনা সেতুর পশ্চিম মহাসড়কের ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের সয়দাবাদ ও কড্ডার মোড় এলাকায় যানজটের সূত্রপাত হয়। পরে তা আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। যমুনা সেতুর পশ্চিম টোল প্লাজা থেকে সয়দাবাদ রেলস্টেশন পর্যন্ত দীর্ঘ যানবাহনের সারি তৈরি হয়।

পুলিশ জানায়, সেতুর পূর্ব প্রান্তে টাঙ্গাইল এলাকায় একটি যান দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় চলাচল ব্যাহত হয়। এর প্রভাব পড়ে পশ্চিম অংশেও। পাশাপাশি ঢাকামুখী যানবাহনের চাপ বাড়তে থাকায় সয়দাবাদ ও কড্ডার মোড় এলাকায় দীর্ঘ লাইনের সৃষ্টি হয়। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়।

যমুনা সেতু পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমিরুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে ঢাকামুখী মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যানবাহন ধাপে ধাপে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে যমুনা সেতু সাইট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী সৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন বলেন, ঢাকাগামী লেনে যানবাহনের চাপ বেশি থাকায় চার লেনই ঢাকামুখী চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এ ব্যবস্থা নেওয়া।

বিষয়:

যানজটসিরাজগঞ্জটাঙ্গাইলদুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগঢাকাজেলার খবরঈদুল ফিতর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

