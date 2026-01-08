Ajker Patrika

সিরাজগঞ্জের কলেজছাত্র হত্যা মামলার প্রধান আসামি সাভার থেকে গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
গ্রেপ্তার সাকিন। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জ শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে কলেজশিক্ষার্থী আব্দুর রহমান রিয়াদকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় প্রধান আসামি মো. সাকিনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। আজ বৃহস্পতিবার র‍্যাব-১২ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বিরুলিয়া ইউনিয়নের কালিয়াকৈর এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাকিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ধানবান্ধি গ্রামের মো. মতির ছেলে।

র‍্যাব জানায়, গত ২৮ ডিসেম্বর দুপুরে সিরাজগঞ্জ শহরে সংঘটিত এই হামলায় গুরুতর আহত অবস্থায় রিয়াদকে উদ্ধার করে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় নিহত রিয়াদের বাবা বাদী হয়ে পরদিন ২৯ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ সদর থানায় ১১ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ২৪ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা করেন।

র‍্যাব-১২ জানায়, মামলাটি দায়েরের পর থেকে তারা ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান জোরদার করে। এরই অংশ হিসেবে র‍্যাব-১২ সিরাজগঞ্জের অধিনায়কের দিকনির্দেশনায় গতকাল বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুরে র‍্যাব-১২ সদর কোম্পানির একটি দল সাভারে অভিযান চালিয়ে মামলার প্রধান আসামি মো. সাকিনকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তার আসামিকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সিরাজগঞ্জ সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

শিক্ষার্থীসিরাজগঞ্জঅভিযানহত্যার‍্যাবগ্রেপ্তাররাজনীতিবিদজেলার খবর
