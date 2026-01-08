Ajker Patrika
ইউরোপ

মার্কিন আগ্রাসন থেকে বিশ্বব্যবস্থাকে রক্ষা করতে ভারত-ব্রাজিলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জার্মানির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক অভিযান ও প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটকের পর আটলান্টিকের দুই তীরের সম্পর্কের ফাটল এখন প্রকাশ্যে। জার্মানির প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক ভাল্টার স্টাইনমায়ার মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির কড়া সমালোচনা করে বলেছেন, ওয়াশিংটনের বর্তমান আচরণ বিশ্বব্যবস্থাকে একটি ‘ডাকাতের আস্তানায়’ পরিণত করছে। এই অস্থিরতা কাটাতে এবং বৈশ্বিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তিনি ভারত ও ব্রাজিলের মতো উদীয়মান শক্তিগুলোকে ‘সক্রিয় হস্তক্ষেপ’ করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

সাবেক এই জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী গতকাল বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাতে এক সিম্পোজিয়ামে বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত বিশ্বকে এমন এক অবস্থায় যাওয়া থেকে রক্ষা করা, যেখানে এটি কেবল একদল ডাকাতের আস্তানা হয়ে উঠবে; যেখানে নীতিহীন শক্তিরা যা খুশি কেড়ে নেবে এবং একটি দেশ বা অঞ্চলকে গুটিকয়েক পরাশক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবে।’

জার্মান প্রেসিডেন্টের সুরেই কণ্ঠ মিলিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ। আজ বৃহস্পতিবার প্যারিসের এলিসি প্রাসাদে রাষ্ট্রদূতদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আজ আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে মিত্রদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

ইউরোপীয় নেতাদের এই ক্ষোভের অন্যতম প্রধান কারণ গ্রিনল্যান্ড দখল নিয়ে ট্রাম্পের ক্রমাগত হুমকি। ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপটিকে ট্রাম্প ‘জাতীয় নিরাপত্তার অগ্রাধিকার’ হিসেবে ঘোষণা করায় ইউরোপে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। ইইউর পররাষ্ট্রনীতির প্রধান কাজা কালাস একে ‘অত্যন্ত উদ্বেগজনক’ বলে অভিহিত করেছেন।

বিশ্বব্যবস্থাকে ধ্বংস করছে যুক্তরাষ্ট্র: জার্মান প্রেসিডেন্টবিশ্বব্যবস্থাকে ধ্বংস করছে যুক্তরাষ্ট্র: জার্মান প্রেসিডেন্ট

গত সপ্তাহে কারাকাসে অভিযান চালিয়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে আটক করে নিউইয়র্কে নিয়ে আসে মার্কিন বাহিনী। ইউরোপীয় নেতারা মনে করছেন, এটি আন্তর্জাতিক সার্বভৌমত্বের ওপর বড় আঘাত।

তবে জার্মান প্রেসিডেন্ট স্টাইনমায়ার মনে করেন, কেবল ইউরোপের পক্ষে এই মার্কিন একতরফা নীতি ঠেকানো সম্ভব নয়। তাই তিনি গণতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা রক্ষায় ভারত ও ব্রাজিলের মতো দেশগুলোকে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড দখলের জন্য সামরিক শক্তি ব্যবহারের বিকল্প খোলা রাখার কথা বলার পর ডেনমার্ক ও তার মিত্ররা হুঁশিয়ারি দিয়েছে, এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হলে তা ন্যাটো জোটের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ডেকে আনতে পারে।

