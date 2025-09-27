Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিরাজগঞ্জ

দুর্নীতির অভিযোগ

দুদকের অভিযানের পরেই বদলি হলেন কলেজের অধ্যক্ষ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি   
অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো . আমিনুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো . আমিনুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অভিযানের পরেই বদলি হলেন সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আমিনুল ইসলাম। গত বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব তানিয়া ফেরদৌস স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা যায়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, প্রফেসর আমিনুল ইসলামকে বদলি করে পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল সরকারি কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান প্রফেসর মো. মুহিদুল হাসান।

২০২৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির নানা অভিযোগ ওঠে, যা নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর গত ২৪ আগস্ট সিরাজগঞ্জে দুদকের ১৮১তম গণশুনানিতে অভিযোগগুলো উত্থাপিত হয়। সেদিন দুদক কমিশনার (তদন্ত) মিঞা মুহাম্মদ আলী আকবার আজিজী অভিযোগগুলো তফসিলভুক্ত করে তদন্তের নির্দেশ দেন।

বদলি প্রসঙ্গে অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, কর্তৃপক্ষ যেটা ভালো মনে করেছে সেটাই করেছে। অনিয়মের অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি এড়িয়ে যান।

বিষয়:

অনিয়মসিরাজগঞ্জঅভিযানঅভিযোগদুদক
