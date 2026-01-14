ক্রিকেটারদের টাকা চাওয়া পরিচালকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে বিসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ না খেললে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কোনো ক্ষতি হবে না, ক্রিকেটারদের কাছ থেকে কি আমরা টাকা ফেরত চাচ্ছি—বিসিবির অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলাম আজ খালেদা জিয়ার স্মরণে বিসিবিতে দোয়া মাহফিল শেষে বিকেলে সাংবাদিকদের এমন কথা বলেছিলেন। তাঁর এই বক্তব্যের পর দুঃখপ্রকাশ করেছে বিসিবি। এমনকি সেই পরিচালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বিসিবি।
নাজমুলের বক্তব্য ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় সমালোচনার ঝড়। তাঁর বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টা পর বিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, ‘বিসিবির এক পরিচালকের সাম্প্রতিক মন্তব্য অনেককে বিচলিত করে তুলেছে। বিসিবি সেটার দ্রুত সমাধান করতে চায়। এমন মন্তব্যের জন্য বোর্ড আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে। তার এমন বক্তব্য অনুপযুক্ত, আপত্তিকর মনে করছে বোর্ড। এই ব্যক্তির বিপক্ষে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে বিসিবি।’
বাংলাদেশ ক্রিকেটের সম্মান নষ্ট করে, এমন কিছু বরদাশত করবে না বিসিবি। এমনকি কোনো পরিচালক বা বোর্ডের সদস্যের অযাচিত মন্তব্যের দায়ও নেবে না বলে জানিয়েছে বিসিবি। ক্রিকেটারদের কল্যাণে তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে বিসিবি ও তাদের পারফরম্যান্সকেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বিসিবি।
নাজমুলের আজ বিকেলে বক্তব্যের পর ক্রিকেটরদের কল্যাণে কাজ করা সংগঠন কোয়াবের একটি সভা হওয়ার কথা ছিল রাত ৯টায়। সেই সভা ৩০ মিনিট পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন দেখার বিষয় ৯টা ৩০ মিনিটের সেই সভায় কী সিদ্ধান্ত হয়। কদিন আগে বিসিবির অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান তামিম ইকবালকে ‘ভারতীয় দালাল’ আখ্যা দিয়েছিলেন। তাসকিন আহমেদ, নাজমুল হোসেন শান্ত, রুবেল হোসেন, মুমিনুল হকরা তখন নাজমুলের পেশাদারত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।
মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পর বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা জোরালো হয়েছে। এক ক্রিকেটারকেই যখন নিরাপত্তা দিতে পারছে না, বাংলাদেশ দলের বিশাল বহরকে কীভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে—এই প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলটসহ অনেকেই। ভারত থেকে সরিয়ে বিশ্বকাপের আরেক আয়োজক শ্রীলঙ্কায় লিটনদের ম্যাচ আয়োজনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চললেও চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। আজ বিসিবির অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘বোর্ডের এখানে লাভ বা ক্ষতি কিছু নেই। বাংলাদেশ এখানে খেলুক বা না খেলুক, এখানে বোর্ডের লাভ-ক্ষতির কোনো বিষয় নেই। অন্তত এই বিশ্বকাপের জন্য।’
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ না খেললে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কোনো ক্ষতি হবে না, ক্রিকেটারদের কাছ থেকে কি আমরা টাকা ফেরত চাচ্ছি—বিসিবির অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলাম আজ খালেদা জিয়ার স্মরণে বিসিবিতে দোয়া মাহফিল শেষে বিকেলে সাংবাদিকদের এমন কথা বলেছিলেন। তাঁর এই বক্তব্যের পর দুঃখপ্রকাশ করেছে বিসিবি। এমনকি সেই পরিচালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বিসিবি।
নাজমুলের বক্তব্য ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় সমালোচনার ঝড়। তাঁর বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টা পর বিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, ‘বিসিবির এক পরিচালকের সাম্প্রতিক মন্তব্য অনেককে বিচলিত করে তুলেছে। বিসিবি সেটার দ্রুত সমাধান করতে চায়। এমন মন্তব্যের জন্য বোর্ড আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে। তার এমন বক্তব্য অনুপযুক্ত, আপত্তিকর মনে করছে বোর্ড। এই ব্যক্তির বিপক্ষে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে বিসিবি।’
বাংলাদেশ ক্রিকেটের সম্মান নষ্ট করে, এমন কিছু বরদাশত করবে না বিসিবি। এমনকি কোনো পরিচালক বা বোর্ডের সদস্যের অযাচিত মন্তব্যের দায়ও নেবে না বলে জানিয়েছে বিসিবি। ক্রিকেটারদের কল্যাণে তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে বিসিবি ও তাদের পারফরম্যান্সকেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বিসিবি।
নাজমুলের আজ বিকেলে বক্তব্যের পর ক্রিকেটরদের কল্যাণে কাজ করা সংগঠন কোয়াবের একটি সভা হওয়ার কথা ছিল রাত ৯টায়। সেই সভা ৩০ মিনিট পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন দেখার বিষয় ৯টা ৩০ মিনিটের সেই সভায় কী সিদ্ধান্ত হয়। কদিন আগে বিসিবির অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান তামিম ইকবালকে ‘ভারতীয় দালাল’ আখ্যা দিয়েছিলেন। তাসকিন আহমেদ, নাজমুল হোসেন শান্ত, রুবেল হোসেন, মুমিনুল হকরা তখন নাজমুলের পেশাদারত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।
মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পর বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা জোরালো হয়েছে। এক ক্রিকেটারকেই যখন নিরাপত্তা দিতে পারছে না, বাংলাদেশ দলের বিশাল বহরকে কীভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে—এই প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলটসহ অনেকেই। ভারত থেকে সরিয়ে বিশ্বকাপের আরেক আয়োজক শ্রীলঙ্কায় লিটনদের ম্যাচ আয়োজনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চললেও চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। আজ বিসিবির অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘বোর্ডের এখানে লাভ বা ক্ষতি কিছু নেই। বাংলাদেশ এখানে খেলুক বা না খেলুক, এখানে বোর্ডের লাভ-ক্ষতির কোনো বিষয় নেই। অন্তত এই বিশ্বকাপের জন্য।’
তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে হারলেও দ্বিতীয়টিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে নিউজিল্যান্ড। রাজকোটে আজ ভারতের বিপক্ষে ৭ উইকেটের জয়ে সিরিজে ১-১ ব্যবধানে সমতা ফিরিয়েছে সফরকারীরা। ১১৭ বলে ১১ চার ও ২ ছক্কায় হার না মানা ১৩১ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন কিউই অলরাউন্ডার ড্যারিল মিচেল।১ ঘণ্টা আগে
কদিন আগে তামিম ইকবালকে ‘পরীক্ষিত ভারতীয় দালাল’ বলেছিলেন বিসিবি পরিচালক ও অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলাম। সেই বিতর্কিত মন্তব্যের রেশ না কাটতেই আবারও দৃশ্যপটে নাজমুল। আজ বিকেলে মিরপুরে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন বিসিবির অর্থ বিভাগের চেয়ারম্যান।২ ঘণ্টা আগে
নায়ক হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ছিল রিশাদ হোসেনের সামনে। শেষ বলে ছক্কা মারলেই হোবার্ট হারিকেনস পেত রোমাঞ্চকর এক জয়। কিন্তু বোলিংয়ে মুগ্ধতা ছড়ানো রিশাদ ব্যাটিংয়ে সেটা করে দেখাতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ব্রিসবেন হিটের কাছে ৩ রানে হেরে গেছে হোবার্ট হারিকেনস।৩ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলতে যাবে কি না, সেই অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক ও অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলামের মতে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা বিশ্বকাপ না খেলতে পারলে বোর্ডের কোনো ক্ষতি হবে না।৩ ঘণ্টা আগে