সিরাজগঞ্জে বাসচাপায় মা-ছেলে নিহত

সিরাজগঞ্জে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার এক নারী ও তাঁর ছেলে নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের হাটিকুমরুল বাসস্ট্যান্ড ও হাটিকুমরুল ইন্টারচেঞ্জের মাঝামাঝি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত মা ও ছেলের পরিচয় জানা যায়নি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বগুড়া থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস হাটিকুমরুল এলাকায় পৌঁছালে একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে অটোরিকশায় থাকা মা ও ছেলে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। দুর্ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়।
খবর পেয়ে হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।
হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন বলেন, দুর্ঘটনায় মা ও ছেলে নিহত হয়েছে। আহত তিনজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত ও আহতদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
বাংলাদেশ স্কাউট বরিশাল অঞ্চলের আর্থিক অনিয়ম, কমিটি গঠনে দুর্নীতি ও নারী কেলেঙ্কারি নতুন করে খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান ও স্কাউটের সভাপতি অধ্যাপক আবু তাহের মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে আজকের পত্রিকাকে তিনি এসব কথা বলেন।৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে টানা বর্ষণ, পাহাড়ি ঢল ও শঙ্খ নদীর পানি উপচে পড়ায় ২ পৌরসভা ও ৭ ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। প্রায় লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী, ৩ হাজার ৯০ হেক্টর ফসল তলিয়ে গেছে এবং ২৭টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে।১২ মিনিট আগে
চাঁদপুরের হাইমচরে দ্বিতীয় বিয়ে করতে গ্রামের বাড়ি এসে গ্রেপ্তার হলেন ২০১৬ সালের মাদক মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি শহিদ গাজী ওরফে সবুজ গাজী। বুধবার রাতে কালাচৌকিদার মোড় এলাকা থেকে তাকে আটক করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে পাঠানো হলে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।১৪ মিনিট আগে
টানা ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের পানিতে সৃষ্ট বন্যায় চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার ৭৫ শতাংশ এলাকা পানিতে প্লাবিত। পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন হাজারো মানুষ। বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় সাতকানিয়া-বাঁশখালী সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। উপজেলার অধিকাংশ গ্রামীণ সড়কও পানিতে ডুবে আছে। এতে দুর্ভোগে...৩৪ মিনিট আগে