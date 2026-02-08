Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

আ.লীগের চেয়ে বিএনপি এক বছরে বেশি চাঁদাবাজি করেছে: রফিকুল

কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
আ.লীগের চেয়ে বিএনপি এক বছরে বেশি চাঁদাবাজি করেছে: রফিকুল
সিরাজগঞ্জের আলমপুর চৌরাস্তায় জামায়াতের নির্বাচনী জনসভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আওয়ামী লীগের চেয়ে বিএনপি গত এক বছরে বেশি চাঁদাবাজি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াত ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ ১৬ বছরে যা করেছিল, বিএনপি ক্ষমতা ছাড়াই এক বছরে তার চেয়ে বেশি করেছে। চাঁদাবাজি, দুর্নীতি এগুলো কি রিকশাওয়ালা, ভ্যানচালকেরা করে? এগুলো কারা করে? তারা হলো বিএনপি।’

আজ রোববার সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার আলমপুর চৌরাস্তায় এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

রফিকুল ইসলাম খান বলেন, ‘বাংলাদেশের দুজন লোকের নামে আলোচনা চলছে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন। একজন হলেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান, আরেকজন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেব। এ সময় জনসভায় উপস্থিত জনগণের সামনে প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, “যোগ্যতা কার বেশি? বলেন তো দেখি, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি কে?”’

নারীদের সম্পর্কে জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘জামায়াত ক্ষমতায় গেলে মেয়েরা বিসিএস পরীক্ষা দেবে, পুলিশ অফিসার হবে, সচিব হবে, ব্যাংকের ম্যানেজার হবে। যে ব্যাংকের ম্যানেজার হবে মেয়েরা সেই ব্যাংকের কাস্টমার হবে শুধুই নারীরা। পুরুষের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে ধাক্কাধাক্কি করে টাকা তুলতে হবে না।’

জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন সিরাজগঞ্জ-১ (কাজীপুর ও আংশিক সদর) আসনের জামায়াতের প্রার্থী ও সিরাজগঞ্জ জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা শাহিনুর আলম, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ হাসান মনসুর মিলন প্রমুখ।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জবিএনপিরাজশাহী বিভাগনির্বাচননির্বাচন কমিশনজেলার খবরচাঁদাবাজিআওয়ামী লীগত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আইসিসি-পিসিবির সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে হঠাৎ লাহোরে বিসিবি সভাপতি

১৩ অস্ত্রসহ সুব্রত বাইনের সহযোগী দীপু গ্রেপ্তার

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পর সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে ভারত-আওয়ামী লীগ বিদ্বেষ তীব্র হয়: সাবেক সেনাপ্রধানের জবানবন্দি

আজকের রাশিফল: আপনার উন্নতি দেখে অনেকের জ্বলবে, চ্যাট হিস্ট্রি সাবধানে রাখুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাদি হত্যার তদন্তে সহায়তা চেয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নোট ভারবাল

হাদি হত্যার তদন্তে সহায়তা চেয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নোট ভারবাল

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি সোমবার, বোয়িং থেকে কেনা হচ্ছে ১৪ উড়োজাহাজ

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি সোমবার, বোয়িং থেকে কেনা হচ্ছে ১৪ উড়োজাহাজ

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের আন্দোলনে বিএনপি যোগ দেয়নি: কোটালীপাড়ায় এস এম জিলানী

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের আন্দোলনে বিএনপি যোগ দেয়নি: কোটালীপাড়ায় এস এম জিলানী

আইসিসি-পিসিবির সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে হঠাৎ লাহোরে বিসিবি সভাপতি

আইসিসি-পিসিবির সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে হঠাৎ লাহোরে বিসিবি সভাপতি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

সম্পর্কিত

ভোলায় কোনো চাঁদাবাজ ও টেন্ডারবাজের স্থান হবে না: আন্দালিব রহমান পার্থ

ভোলায় কোনো চাঁদাবাজ ও টেন্ডারবাজের স্থান হবে না: আন্দালিব রহমান পার্থ

আ.লীগের চেয়ে বিএনপি এক বছরে বেশি চাঁদাবাজি করেছে: রফিকুল

আ.লীগের চেয়ে বিএনপি এক বছরে বেশি চাঁদাবাজি করেছে: রফিকুল

ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, আত্মসমর্পণের পর ‘এ’ দলের ক্রিকেটার তোফায়েলের জামিন

ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, আত্মসমর্পণের পর ‘এ’ দলের ক্রিকেটার তোফায়েলের জামিন

স্বামী-ছেলেসহ জাবির সাবেক উপাচার্য ফারজানার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্বামী-ছেলেসহ জাবির সাবেক উপাচার্য ফারজানার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা