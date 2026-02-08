জামায়াতের নারী কর্মীকে হেনস্তা, ছয়জনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

যশোরের চৌগাছায় জামায়াতের নারী কর্মীদের হেনস্তার দুটি ঘটনায় ছয়জনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় একজনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।
আজ রোববার কমিটির চেয়ারম্যান সিনিয়র সিভিল জজ গোলাম রসুল এ-সংক্রান্ত পৃথক দুটি মামলায় সাতজনের সশরীরে হাজিরায় শুনানি শেষে এই রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডিতরা হলেন চৌগাছার ধুলিয়ানি ইউনিয়নের মুক্তারপুরের বাসিন্দা ইব্রাহিম হোসেন, শিমুল হোসেন ও কবির হোসেনকে ১০ হাজার করে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আরেক ঘটনায় হাকিমপুর ইউনিয়নের মাঠ চাকলা গ্রামের শাহাবদ্দীনকে ১০ হাজার টাকা, মুকুল ও মন্টু রহমানকে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।
জানা যায়, ২ ফেব্রুয়ারি চৌগাছা উপজেলার মুক্তারপুর গ্রামের জামায়াতের নারী কর্মীরা দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট চাইতে জনৈক আইতাল হোসেন ও বাদলের বাড়িতে গেলে তাঁদের লাঞ্ছিত করে ধানের শীষ প্রতীকের কর্মী ইব্রাহিম হোসেন, লিয়াকত আলী, শিমুল হোসেন ও কবির হোসেন। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন, খাতা ও কাগজপত্র কেড়ে নেন তাঁরা। অপর ঘটনাটি ঘটে চৌগাছায় উপজেলার মাঠ চাকলা গ্রামে।
সিলেট মহানগর পুলিশের (এসএমপি) এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ মুবাশ্বির আলীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ করেছে বিএনপি। তিনি অন্য প্রার্থীর পক্ষে কাজ করছেন বলে অভিযোগ দলটির।১৭ মিনিট আগে
নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান বলেছেন, নির্বাচনে ভোলার দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল এলাকার ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সেসব এলাকায় জরুরি প্রয়োজনে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আজ রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) ভোলার মাঠপর্যায়ের১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরের বাইরে অবৈধভাবে বসবাস করা ৬২২ জন রোহিঙ্গাকে আটক করে ক্যাম্পে ফেরত পাঠানো হয়েছে। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ বাহিনী উপজেলার বালুখালী ও থাইংখালী এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়ে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী আমির হামজা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে তাঁকে ভর্তি করা হয়।১ ঘণ্টা আগে