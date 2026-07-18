Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

সমাজের নিকৃষ্ট মানুষ আওয়ামী লীগ করে: সিরাজগঞ্জে জ্বালানিমন্ত্রী

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সমাজের নিকৃষ্ট মানুষ আওয়ামী লীগ করে: সিরাজগঞ্জে জ্বালানিমন্ত্রী
আজ দুপুরে সিরাজগঞ্জের মিরপুরে তাঁত প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও বেসিক সেন্টারের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জ্বালানিমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, ‘সমাজের নিকৃষ্ট মানুষ আওয়ামী লীগ করে। ভদ্রলোক কখনো আওয়ামী লীগ করে না।’ আজ শনিবার (১৮ জুলাই) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সিরাজগঞ্জের মিরপুরে তাঁত প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও বেসিক সেন্টারের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের কঠোর সমালোচনা করে মন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ শুধু গত ১৭ বছর নয়, জন্মলগ্ন থেকেই দেশের ক্ষতি করেছে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অনেক মানুষ নিহত ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের পতনের পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কাউকে ভয়ভীতি দেখানো হয়নি, ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া হয়নি এবং ভোট গ্রহণ ও গণনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার গঠিত হয়েছে।

রাজনীতির উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে ইকবাল হাসান বলেন, ‘রাজনীতিতে কী পেলাম, সেটি বড় বিষয় নয়; মানুষকে কী দিলাম, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ।’ তিনি আরও বলেন, ‘শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকাকালে আমি বলেছিলাম, তিনি যত দিন ক্ষমতায় থাকবেন, আমি দেশে ফিরব না; আমার লাশ ফিরবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি চলে গেছেন, আর আমি দেশে ফিরেছি।’

তাঁত শিল্পের গুরুত্ব তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীরা স্বাবলম্বী হতে পারেন এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ থেকে বড় উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ রয়েছে এ খাতে। তিনি দাবি করেন, একসময় তাঁতশিল্প পাকিস্তানের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার এ শিল্পকে ধ্বংস করেছে।

সরকারে থাকা মানেই বড় কিছু হয়ে যাওয়া নয় উল্লেখ করে জ্বালানিমন্ত্রী বলেন, দেশের কল্যাণে কাজ করতে হবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

ইকবাল হাসান মাহমুদ তারেক রহমান সম্পর্কে বলেন, ‘তিনি দেশকে ভালোবাসেন এবং সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চান। তিনি প্রতিশোধের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলাই জিয়া পরিবারের শিক্ষা।’

অনুষ্ঠানের শুরুতে মন্ত্রী তাঁত প্রশিক্ষণকেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম।

এ সময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু, জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম, পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম সানতুসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

মিরপুরসিরাজগঞ্জবিদ্যুৎজ্বালানিরাজশাহী বিভাগপ্রশিক্ষণআওয়ামী লীগ
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