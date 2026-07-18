Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

বন্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে: প্রতিমন্ত্রী শরীফুল আলম

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
বন্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে: প্রতিমন্ত্রী শরীফুল আলম
সিরাজগঞ্জের মিরপুরে তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বেসিক সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম বলেছেন, ফ্যাসিস্ট আমলে দেশের জুট মিল, তাঁত মিলসহ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে লুটপাট করা হয়েছে। বন্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুর ১২টায় সিরাজগঞ্জের মিরপুরে তাঁত প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও বেসিক সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সিরাজগঞ্জের বেসিক সেন্টারকে আধুনিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এখানে প্রয়োজনীয় প্রায় সব ধরনের সুবিধা রয়েছে। তাঁতশিল্পের জন্য জেলায় প্রায় ৬৫ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে তাঁতিদের আরও সহযোগিতা দেওয়া হবে।

শরীফুল আলম বলেন, অতীতে অনেক মানুষ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। জনগণ ভোটাধিকার ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেছে। বর্তমান সরকার মানুষের কল্যাণে কাজ করছে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ অব্যাহত রাখবে। এ জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

নিজের বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা রয়েছে উল্লেখ করে শরীফুল আলম জানান, তিনি নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। তবে দেশের উন্নয়ন ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। গ্রাম উন্নত হলে দেশও এগিয়ে যাবে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, কৃষকদের কোটি কোটি টাকার কৃষিঋণ পরিশোধ করা হয়েছে। সরকার গ্রামাঞ্চলে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে চায়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। এ সময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু, জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম, পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম সানতুসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জরাজশাহী বিভাগতাঁতশিল্পশিল্প কারখানাজেলার খবরপ্রতিমন্ত্রী
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