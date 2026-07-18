Ajker Patrika
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রংপুর

কাউনিয়ায় মাদক-ক্যাসিনো মামলার আসামি গ্রেপ্তার

কাউনিয়া (রংপুর) প্রতিনিধি
কাউনিয়ায় মাদক-ক্যাসিনো মামলার আসামি গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার তইবুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের কাউনিয়ায় তইবুল ইসলাম (৩৬) নামে মাদক ও ক্যাসিনো মামলার এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ৩৬টি ইয়াবা বড়ি জব্দ করা হয়। আজ শনিবার তাঁকে রংপুর আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

রংপুর মেট্টোপলিটন হারাগাছ থানার (ওসি) অশোক চৌহান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেপ্তার তইবুলের বাড়ি হরাগাছ থানার মদামদন দৌলতটারিতে। গতকাল শুক্রবার রাতে আরপিএমপি গোয়েন্দা পুলিশ হারাগাছ পৌর শহরের টাংরির বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

ওসি অশোক চৌহান বলেন, তইবুল ইসলামের বিরুদ্ধে হারাগাছ থানায় মাদক ও অনলাইনে জুয়া খেলার দায়ে সাইবার আইনের ধারায় দুইটি মামলা রয়েছে।

বিষয়:

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