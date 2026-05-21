Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় নারী নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় নারী নিহত
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে বিটুমিনবাহী ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে রাবেয়া খাতুন (৫০) নামের এক পথচারী নারী নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের দাদপুর সাহেবগঞ্জ আন্ডার ব্রিজ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাবেয়া খাতুন উপজেলার দাদপুর সাহেবগঞ্জ (মহৎপাড়া) গ্রামের কোবাদ আলীর স্ত্রী।

পুলিশ জানায়, বিটুমিন বহনকারী একটি ট্রাক ঢাকা থেকে বগুড়ার দিকে যাচ্ছিল। দাদপুর সাহেবগঞ্জ আন্ডার ব্রিজ এলাকায় পৌঁছে ট্রাকটি মূল সড়ক ছেড়ে পাশের বিকল্প সড়ক দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে ট্রাকটি সড়কের পাশে উল্টে যায়। এতে রাস্তার পাশে হেঁটে যাওয়া রাবেয়া খাতুন ট্রাকটির নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করেন।

হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

ট্রাক চাপাসিরাজগঞ্জরায়গঞ্জনিহতসড়ক দুর্ঘটনানারীসিরাজগঞ্জ সদরট্রাক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

কোরবানির মাংস কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

কোরবানির মাংস কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম ওয়াসার নতুন এমডি জানে আলম

চট্টগ্রাম ওয়াসার নতুন এমডি জানে আলম

অর্ধেকের বেশি বর্জ্য প্রথম দিনেই অপসারণ লক্ষ্যমাত্রা দুই সিটির

অর্ধেকের বেশি বর্জ্য প্রথম দিনেই অপসারণ লক্ষ্যমাত্রা দুই সিটির

অব্যবস্থাপনার দায়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে: নৌ প্রতিমন্ত্রী

অব্যবস্থাপনার দায়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে: নৌ প্রতিমন্ত্রী

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার এমপিও বাস্তবায়নের দাবিতে শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার এমপিও বাস্তবায়নের দাবিতে শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট