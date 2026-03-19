Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

গরুর মাংসের দাম ৮০০ টাকা নেওয়ায় দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৯ মার্চ ২০২৬, ১৪: ৫৮
মাংসের দাম বেশি রাখায় ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে গরুর মাংসের দাম বেশি রাখায় দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার জামতৈল বাজারে এই অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিপাশা হোসাইন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার কর্ণসূতি গ্রামের সুরুজ্জামান (৫০) এবং সদর উপজেলার কালিয়া কান্দাপাড়া গ্রামের জাহাঙ্গীর আলম (৩৬)।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিপাশা হোসাইন জানান, সরকার নির্ধারিত ৭৫০ টাকা কেজি গরুর মাংস বিক্রি করার কথা থাকলেও জামতৈল বাজারে ৮০০ টাকা কেজি মাংস বিক্রি করা হচ্ছে, এমন খবরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাংস ব্যবসায়ী সুরুজ্জামানকে ৮ হাজার এবং জাহাঙ্গীরকে ৩ হাজার টাক জরিমানা করা হয়েছে।

ঈদুল ফিতরের নামাজ যেভাবে আদায় করবেন

