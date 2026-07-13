নালিতাবাড়ীতে প্রায় ৩ লাখ টাকা মূল্যের অবৈধ জাল জব্দের পর ধ্বংস

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩ লাখ টাকা মূল্যের অবৈধ জাল জব্দ করে ধ্বংস করা হয়েছে। গতকাল রোববার উপজেলার বিভিন্ন বিল ও জলাশয়ে এ অভিযান পরিচালনা করে উপজেলা মৎস্য অফিস।
মৎস্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার কলসপাড় ইউনিয়নের বড়বিলা, নয়ানি, কাস্তি বিলসহ বিভিন্ন জলাশয়ে অভিযান চালানো হয়। এ সময় ৩৫টি অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল, প্রায় ৪ হাজার মিটার কারেন্ট জাল, ২টি মশারি জাল এবং একটি ভিম জাল জব্দ করা হয়। জব্দ জালগুলোর বাজারমূল্য প্রায় ৩ লাখ টাকা।
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সারোয়ার হোসাইন বলেন, ‘দেশীয় মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে নিষিদ্ধ জালের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
তিনি বলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) উপস্থিতিতে জব্দ জালগুলো ওই দিন রাতেই পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল মালেক আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ধরনের নিষিদ্ধ জাল দেশীয় মাছের প্রজননকে বাধাগ্রস্ত করে। দেশীয় মাছ রক্ষায় অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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