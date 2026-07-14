Ajker Patrika
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বগুড়ায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ফুচকা তৈরি: কারখানামালিকের এক বছরের কারাদণ্ড

বগুড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ জুলাই ২০২৬, ২১: ২১
বগুড়ায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ফুচকা তৈরি: কারখানামালিকের এক বছরের কারাদণ্ড
বগুড়া শহরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন এবং নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহার করার অভিযোগে একটি ফুচকা তৈরির কারখানায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়া শহরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন ও নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহার করার অভিযোগে একটি ফুচকা তৈরির কারখানায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে শহরের নবাববাড়ি সড়কের ‘মুন কাচ্চি এবং মুন ফুচকা’র চেলোপাড়া এলাকার কারখানায় এই অভিযান চালানো হয়।

এ সময় কারখানার স্বত্বাধিকারী সাকিব হোসেনকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফয়সাল আহমাদ।

বগুড়ার নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রাসেল জানান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ওই কারখানায় ফুচকা তৈরি করা হচ্ছিল। ময়দার ডো তৈরির টেবিলে কুকুরের পায়ের ছাপ, কাদা ও ময়লার উপস্থিতি পাওয়া যায়। টেবিল পরিষ্কার না করেই খাদ্য প্রস্তুতের কাজ চলছিল।

খাদ্য কর্মকর্তা বলেন, কারখানায় নিষিদ্ধ রাসায়নিক ‘হাইড্রোজ’ ব্যবহার করে ফুচকা তৈরির প্রমাণ পাওয়া গেছে। কর্মীরাও স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতার নিয়ম মেনে কাজ করছিলেন না।

বিষয়:

বগুড়ানিষিদ্ধবগুড়া সদররাজশাহী বিভাগজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
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