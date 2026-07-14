Ajker Patrika
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কেরানীগঞ্জে সিংহ নদী দখল: বহুতল ভবনসহ ৫ অবৈধ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 
কেরানীগঞ্জে সিংহ নদী দখল: বহুতল ভবনসহ ৫ অবৈধ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন
ঢাকার কেরানীগঞ্জে নদীর তীর দখল করে গড়ে ওঠা একটি বহুতল ভবনসহ পাঁচটি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার কেরানীগঞ্জে একসময়ের খরস্রোতা সিংহ নদী দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন। অভিযানে নদীর তীর দখল করে গড়ে ওঠা একটি বহুতল ভবনসহ পাঁচটি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ওমর ফারুকের নেতৃত্বে উপজেলার রামেরকান্দা এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানের সময় ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকজন ব্যবসায়ী দাবি করেন, যে মার্কেটটি উচ্ছেদ করা হয়েছে, সেখানকার দোকানগুলো তৎকালীন সরকারি ইস্পাহানি কলেজের পরিচালনা কমিটি তাঁদের কাছে উচ্চমূল্যে বিক্রি করেছিল।

ব্যবসায়ীরা বলেন, ‘আমরা বৈধভাবে টাকা দিয়ে দোকান কিনেছিলাম। এখন উচ্ছেদের কারণে আমরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলাম।’

কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ওমর ফারুক বলেন, ‘নদী দখলকারীদের আগেই নোটিশ দিয়ে স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। অনেকেই নোটিশ পাওয়ার পর স্থাপনা অপসারণ করেছেন। যাঁরা করেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।’

ইউএনও আরও বলেন, ‘যেসব অবৈধ স্থাপনা এখনো অপসারণ করা হয়নি, মালিকদের নিজ খরচে দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় পর্যায়ক্রমে সেগুলোও উচ্ছেদ করা হবে।’

বিষয়:

ঢাকা জেলাঅভিযাননদীঢাকা বিভাগউচ্ছেদদখলকেরানীগঞ্জ
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